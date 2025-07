‘Confidare’ presenta il suo primo Bilancio di Sostenibilità

Si è svolto a Torino, nella nuova Sala “Federico Fellini” del Conference Center dell’Hilton Turin Centre, il meeting di presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2024 di Confidare S.C.p.A., primo Confidi italiano a dotarsi di questo innovativo strumento di rendicontazione.

Un primato che segna un passo decisivo per l’intero comparto, in cui Confidare, realtà leader nelle garanzie creditizie in Piemonte e attiva su scala nazionale, rilancia con forza il proprio impegno verso sostenibilità, trasparenza e dialogo costruttivo con imprese, istituzioni e stakeholder.

L’evento, che ha di fatto inaugurato la nuova location congressuale, ha richiamato una nutrita rappresentanza del mondo bancario e finanziario nazionale, giunta a Torino per un confronto sui temi ESG applicati al sistema Confidi.

A scandire il ritmo della giornata, la conduzione brillante del giornalista Maurizio Scandurra, volto di Radio 24 e opinionista del programma “La Zanzara”, affiancato dall’attore e performer Giovanni Riggio, presenza familiare al pubblico televisivo italiano.

Un momento aziendale fortemente partecipato, con gli interventi istituzionali del Presidente Adelio Giorgio Ferrari, del Direttore Generale Andrea Ricchiuti, del dott. Federico Nicola, di Claudia Porchietto (Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte), di Paolo Chiavarino (Assessore al Commercio del Comune di Torino), di Gian Paolo Coscia (Presidente di Unioncamere Piemonte e membro del CdA di Confidare) e di Domenico Massimino (Presidente di Banca Alpi Marittime).

Intercalati dai preziosi saluti del Senatore Giorgio Maria Bergesio, del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell'Assessore alla Cultura, Sport e Turismo del Piemonte Marina Chiarelli, del Presidente di Confartigianato Marco Granelli e del Condirettore di “Libero” Pietro Senaldi.

“Un risultato incoraggiante, frutto di un lavoro di squadra costante e in crescita”, spiega il Presidente Adelio Giorgio Ferrari. “Siamo fieri del percorso intrapreso, che ci vede protagonisti di un’interazione proficua con le principali banche locali e nazionali. Abbiamo costruito relazioni di reciprocità capaci di generare valore, offrendo alle imprese che ogni giorno ci scelgono le condizioni più favorevoli per crescere, innovare e competere”.

Mentre per il Direttore Generale Andrea Ricchiuti “Proseguiamo con determinazione sulla strada di una progressiva e sempre più ampia umanizzazione dei processi produttivi. Il nostro obiettivo è rispondere in modo personalizzato e tempestivo alle esigenze di ogni professionista, artigiano o PMI. L’azione sinergica delle nostre business unit ci consente di offrire risposte certe in tempi rapidi, in linea con le priorità delle imprese. Stimoliamo così competitività, soddisfazione e, soprattutto, risultati concreti”, chiosa il Direttore.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: www.confidare.it