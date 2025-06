SR 47 di Cogne: finestre di transito

La Presidenza della Regione comunica che, per il tramite del Dipartimento della Protezione civile e di concerto con i Comuni di Cogne e di Aymavilles, per permettere i lavori di ripristino dei tratti della strada regionale 47 per Cogne, compromessi nella notte da alcune colate detritiche, la strada rimane chiusa al traffico, con alcune finestre di transito:

- Dalle ore 18.30 alle ore 21.30 di oggi lunedì 30 giugno

- Dalle ore 6.30 alle ore 8.30 di domani martedì 1° luglio

- Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 di domani martedì 1° luglio, con l'obiettivo di poter ripristinare una normale percorribilità della strada entro la serata.

Il passaggio sarà a senso unico alternato, regolamentato da movieri, dal bivio di Ozein (chilometro 6+250) alla frazione di Epinel (chilometro 17+800).

Sarà sempre possibile il passaggio dei mezzi di soccorso.

Seguiranno aggiornamenti sulla viabilità nel primo pomeriggio di domani, anche in considerazione dell’allertamento idrogeologico del Centro funzionale regionale nella zona