La Chiesa Sant' Adolfo di Maastricht Vescovo

Nato all'inizio del VII secolo da nobile famiglia sassone, abbracciò la vita monastica, guadagnando fama per la sua santità. Secondo una leggendaria Vita, la sua reputazione giunse alle orecchie del re locale, che lo nominò vescovo. Tuttavia, la sua assenza dalle liste episcopali ufficiali di Maastricht e Utrecht lascia dubbi sulla veridicità di questa narrazione. Adolfo si legò indissolubilmente al fratello Botulfo, abate inglese. Rispondendo all'invito di due monache sorelle del re inglese meridionale, Botulfo tornò in patria, fondando un monastero a Icanno nel 654. Morì nel 680, venerato per i miracoli compiuti.

" La politica non è solo l'arte del possibile, ma l'arte del giusto. Quando dimentica l'uomo concreto, smette di essere servizio e diventa potere." (Papa Leone XIV)

Questa affermazione di Papa Leone XIV sottolinea che la politica dovrebbe essere un servizio orientato al bene comune, non un mezzo per esercitare potere. Quando la politica si allontana dai bisogni reali delle persone, perde la sua essenza e rischia di diventare un fine in sé. Il Papa ci invita a ricordare che ogni decisione politica dovrebbe mettere al centro l'uomo e la sua dignità.