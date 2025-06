ÉVANGILE DE DIMANCHE: TU ES LE CHRIST, LE FILS DU DIEU VIVANT, À TOI LA GLOIRE POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES

En ce trezième dimanche du temps ordinaire, l'Église du Seigneur célèbre les deux grands piliers de l'Église, Pierre et Paul. Pierre proclame que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Paul quant à lui est un combattant pour la cause de l'Évangile. Il est l'instrument efficace de la bonne Nouvelle pour que le monde entier soit sauvé. La préface nous fait la synthèse de leur mission sur la terre en ces paroles: "Tu nous donne la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul: celui qui fut le premier à confesser la foi, et celui qui l'a mise en lumière(...). L'un et l'autre ont travaillé, par des voies différentes, à rassembler l'unique famille du Christ".

1. PIERRE ET PAUL NOUS ENRACINENT DANS LA FOI

L'antienne d'ouverture de ce jour nous fait la synthèse de cette solennité en ces mots: "Voici les apôtres qui durant leur vie sur terre, ont enraciné l'Église au prix de leur sang. Ils ont bu à la coupe du Seigneur et sont devenus les amis de Dieu". Que veut dire enracinement? Que signifie boire la coupe du Seigneur qui nous fait amis de Dieu?

Nous comprenons mieux la parole enracinement par son contraire, le déracinement. Quelqu'un qui est déraciné se sent étranger, aliéné, sans sécurité. Qui se sent déraciné ne peut pas élaborer et exécuter un projet de vie qui répond à ses profondes aspirations. Par contre, celui qui est enraciné dans sa terre natale, dans un pays étranger est libre, ouvert aux autres, au monde et à l'éternité. Cependant, notre enracinement dans le monde est toujours relatif, car tout suit la loi de la transition des êtres. Souvent nous sommes déçus quand nous sommes enracinés dans le sens d'être comblé par les résultats de nos efforts. Le Psaume 48 nous conseille la relativité à ce qui passe, car "l'homme comblé ne dure pas, il ressemble au bétail qu'on abat". Les saints Apôtres Pierre et Paul nous témoignent du vrai sens de l'enracinement. Ils ont enraciné l'Église au prix de leur sang. Dans la première lecture, le roi Hérode Agrippa, après avoir fait décapiter l'apôtre Jacques, frère de Jean, veut humilier Pierre par l'emprisonnement en vue de le tuer publiquement après la Pâque. La raison de cette haine porte le nom de jalousie. Leur témoignage que le Christ est vraiment ressuscité met mal à l'aise ceux qui ont inscrit leur nom sur la terre et établis leur demeure sur le sable mouvant du pouvoir et de l'avoir. En cette nuit, Dieu déjoue les projets pervers de Hérode en envoyant son ange à délivrer son serviteur Pierre. Le Psaume 33 chante les merveilles de Dieu en ces paroles:

"L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent".

2. SUR CETTE PIERRE JE BÂTIRAI MON ÉGLISE

Jésus surprend ses apôtres quand il traverse la région de Césarée - de - Philippe. Le contexte de la profession de foi de Pierre nous éclaire sur le caractère énigmatique de la double question de Jésus. D'abord cette région est source de conflit entre les juifs et les occupants romains. Césarée-de-Philippe serait aujourd'hui comparé à Groenland.

La région de Césarée appartenait par force à l'empereur Auguste Césare, gouverné par le fils de Hérode Philippe en honneur de l'empereur. On y avait érigé même un sanctuaire de la divinité "Pan", car l'empereur Césare était vénéré comme une divinité. Les Zélotes ne tolleraient pas cette abomination, cette occupation illégitime et injuste. Dison que la double provocation de Jésus ne manque pas d'insinuation politique. Cependant, Jésus ne veut pas des révolutions armées et sanglantes. Il vient opérer la révolution intérieure qui désarme les armées. Il veut nous enraciner dans son amour jusqu'à aimer les ennemis. La première question semble un sondage d'opinion. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme?

La question est facile, car elle n'engage pas celui qui y répond. Jésus est connu comme l'un des grands prophètes qu'Israël a connu comme Jean Baptiste, Élie ou Jérémie. La seconde exige la responsabilité de celui qui répond. Pour vous, qui suis-je? Cette question exclut toute forme d'abstention ou d'adulation. La grandeur de Pierre dans sa misère est qu'il assume le risque dans sa spontanéité. Il dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avait-il compris ce qu'il disait? Il comprendra plus tard quand il affrontera le martyre pour enraciner l'Église du Seigneur dans la foi. Saint Augustin nous aide encore a approfondire la question interpellatrice du Seigneur en cette interrogation: Qu'est-ce que j'aime quand je t'aime Seigneur? Qu'est-ce que j'aime quand je me consacre à toi oh mon Dieu? La réponse n'est pas théorique, elle embrasse toute notre existence présente et future. Saint Paul nous en donne le témoignage.

3. J'AI MENÉ UN BON COMBAT, J'AI GARDÉ LA FOI.

Saint Paul fait un testament spirituel à son fils dans la foi, Timothée. Comme un père qui parle à coeur ouvert à son fils en marchant ensemble et en le tenant par la main dans la paix du soir, saint Paul analyse son passé, son présent et met son espérance dans le Seigneur pour sa vie future. Comment a-t-il vécu son passé? Il dit:

"J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi". Saint Paul est un combattant pour la cause du Seigneur. Alors que saint Pierre reçoit la promesse des clés du Royaume avec le pouvoir de lier et de délier, l'athlète de la foi tient en main l'épée à deux tranchants non pour persécuter les chrétiens comme il le faisait jadis, mais pour combattre par la force de l'Évangile le paganisme.

Dans ce combat, il n'a pas agi seul. Autrement, il aurait perdu la bataille. Le Seigneur l'a défendu, il lui a donné la force pour proclamer à temps et à contre temps l'Évangile afin que toutes les nations proclament les louanges du Seigneur. Désormais, dit-il: "J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi"(Gal 2,20).

Le temps présent de Paul enraciné dans son passé, exclut toute forme de panique devant la mort imminente et tragique du martyr. Il a la conscience qu'il a achevé sa course. À la place de la peur, le courageux de la Vérité du Christ voit plutôt la récompense réservée aux justes qui ont rendu un bon témoignage jusqu'au bout. Il le dit clairement: "Je n'ai plus à recevoir la couronne de justice: le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse".

Cette parole nous comble d'espérance et nous encourage à offrire en libation notre vie présente, car grande sera la récompense.

4. PRIÈRE POUR LE DON DU TÉMOIGNAGE

Dans ce monde en mutation qui relativise ta Parole, qui perd le boussol de la vie, accorde-nous Seigneur la force pour te rendre témoignage comme tes saints apôtres Pierre et Paul.

Chasse en nous la timidité et la peur pour te proclamer aux milieux des épreuves que Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.

Que notre vie magnifie le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Que notre coeur vibre de joie et chante: Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres, car le Seigneur me répond, de toutes mes frayeurs, de toutes mes angoisses, il me délivre.

À lui la gloire pour les siècles des siècles, amen.

Bonne fête des saints Apôtres Pierre et Paul.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera