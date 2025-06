L’importanza della SUA al centro di un convegno

Martedì 17 giugno 2025, alle ore 10 a Palazzo regionale ad Aosta, si svolgerà il convegno “L’importanza della Sua“, organizzato dalle associazioni datoriali del mondo delle costruzioni in collaborazione con la struttura Stazione Unica Appaltante e Programmazione dei Lavori Pubblici della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Il giorno precedente, lunedì 16 giugno, sarà pubblicato il nuovo elenco degli operatori economici accreditati presso la Regione: il convegno di martedì rappresenterà l’occasione per fare il punto, insieme ai vertici regionali, sui cambiamenti che sono stati apportati di recente con la delibera 342/2025 del 31 marzo scorso.

Stazione Unica Appaltante SUA VdA

La legge regionale n. 13 del 19 dicembre 2014 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), all’art. 13, comma 1, istituisce, presso l’Assessorato competente in materia di lavori pubblici, la Stazione Unica Appaltante regionale (SUA VdA) con natura giuridica di centrale unica di committenza come definita all’art. 3, comma 34 del D. Lgs. 163/2006 che, a quella data, costituiva il quadro normativo nazionale di riferimento.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), la legge regionale n. 2 del 29 gennaio 2024, al fine di uniformare le scelte organizzative dell’Amministrazione regionale alle disposizioni del d.lgs. 36/2023, ha ridefinito il quadro normativo in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza.

In particolare all’articolo 2 sono disciplinati, in funzione del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 63 del d.lgs. 36/2023, le modalità di centralizzazione, tramite la Regione Valle d’Aosta, nella sua qualità di Stazione Unica Appaltante regionale – SUA VdA, per gli affidamenti di contratti di lavori e delle acquisizione di servizi di architettura e ingegneria in capo agli enti locali ed agli altri enti concedenti che operano nel territorio regionale.