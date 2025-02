I lunedì del benessere: “IA generativa nel settore beauty: innovazione, creatività e personalizzazione”

Lunedì 24 febbraio, alle ore 10.30, si terrà un nuovo appuntamento de “I Lunedì del Benessere”, gli appuntamenti mensili di CNA Benessere e Sanità in cui affrontiamo con gli esperti del settore i temi del momento, oltre a offrire aggiornamenti su attività, iniziative e opportunità.

Il webinar “’IA generativa nel settore beauty: innovazione, creatività e personalizzazione” sarà tenuto da Giovanni Laffi, CTO di Boosha AI.

Trovate tutte le informazioni qui.

Chi si è registrato precedentemente non ha necessità di effettuare nuovamente la registrazione e riceverà, come di consueto, il link per partecipare poco prima dell’inizio del webinar.