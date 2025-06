I falsi miti della transizione: il settore dell’Edilizia

Il progetto si propone di affrontare con chiarezza i temi relativi alla transizione energetica, sgombrando il campo dai “falsi miti”, ossia l’informazione parziale o non corretta su diversi aspetti importanti della transizione.

L’incontro, che si svolgerà il 23 giugno 2025 alle ore 10.30 presso l’Auditorium della sede della CNA Nazionale, Piazza Mariano Armellini 9 A, sarà l’occasione per fare il punto sulle politiche europee in materia di decarbonizzazione del settore dell’edilizia, con un focus sugli strumenti di supporto per le pmi.

La riunione si terrà in modalità mista, di seguito il link per la registrazione e il relativo programma:

https://marketing.cna.it/i-falsi-miti-della-transizione-la-decarbonizzazione-edilizia/