Manodopera 2025: arte e artigianato alla Pépinière d’Entreprises di Aosta

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Manodopera, evento organizzato dall’Associazione Culturale Manodopera celebrare il saper fare artigiano, intrecciando tradizione e innovazione, tecnica e creatività. L’evento si svolgerà sabato 3 e domenica 4 maggio 2025, presso i laboratori di Perino Marmi e dei F.lli Alberto, situati nell’area della Pépinière d’Entreprises di Aosta, in concomitanza e in collaborazione con la fiera Maison&Loisirs.

All’ingresso di Maison&Loisirs sarà allestito uno stand dedicato alla promozione delle iniziative dell’associazione culturale: i visitatori della fiera saranno invitati a recarsi presso alla Pépinière per scoprire il laboratorio a cielo aperto dove oltre 30 artisti e artigiani, tra cui scultori, falegnami, designer, pittori, fabbri, orafi e molti altri professionisti, esporranno le loro opere e lavoreranno in diretta.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione sull’importanza della manualità e della manifattura, evidenziando come queste si inseriscano in maniera complementare e armoniosa negli arredi e nelle diverse dimensioni estetiche e architettoniche del mondo contemporaneo.

Come ogni anno, l’associazione culturale ha invitato i dirigenti delle scuole professionali e tecniche a far partecipare i loro studenti all’evento, nel corso del quale i giovani potranno osservare come il lavoro creativo e manufatturiero possa e debba riconquistare la sua centralità rispetto al lavoro in serie e spesso anonimo realizzato a livello industriale.

L’invito rivolto ai giovani è di riflettere sul fatto che, sebbene macchine e attrezzature moderne siano un valido supporto per realizzare opere migliori e tecnicamente perfette, queste necessitano sempre di ideazione, progettazione, controllo e azioni manuali significative. Tali competenze sono frutto di conoscenza, tradizione, immaginazione ed esperienza, elementi fondamentali di ogni processo produttivo e creativo utile all’evoluzione scientifica, tecnica e tecnologica della società.

L’associazione culturale Manodopera mostrerà ai visitatori, e in particolare ai giovani, l’ampiezza delle possibilità che il futuro può offrire, sia nel campo professionale che nelle attività creative da svolgere nel tempo libero.