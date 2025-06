ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'ÉGLISE DU SEIGNEUR EST COMMUNAUTÉ DE LA PENTECÔTE

L'Esprit Saint qui descend sur les apôtres le jour de pentecôte, n'est pas l'esprit absolu de Hegel, non plus l'esprit du monde devenu plus mondain que jamais, encore moins "l'esprit d'un peuple ou du nous collectif" (Volksgeist). Nos paroles restent insuffisantes et inadéquates pour parler comme il convient de l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. Toutefois, ce qui échappe à la raison démonstrative s'exprime par la prière, le chant, la danse et l'émerveillement. C'est pourquoi devant le mystère si adorable de la Pentecôte, nous ne pouvons pas nous taire. Le Psaume 103 contemplant l'action providentielle de Dieu pour ses créatures prie: "Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle: ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre". La Pentecôte vient réaliser cette unité de la création brisée par le péché symbolisé par la construction de la tour de Babel dans un monde sans Dieu.

1. JÉRUSALEM DEVENUE CITÉ DE RASSEMBLEMENT

Avec l'action de l'Esprit Saint Maître de l'impossible, Jérusalem qui a jugé le Roi de gloire devient une Cité de rassemblement. Dans les Actes des apôtres, la ville de Jérusalem devient le point de départ de la mission officielle et universelle de l'Église. Jésus avant son ascension dit: "Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre"(Act1,8).

L'Esprit Saint est une force d'amour, d'unité et de fraternité dans la diversité des peuples, races, langues, cultures et nations. Tous sont rassemblés à Jérusalem, par l'oeuvre de l'Esprit Saint. La ville de la terreur, de la peur, des puissances des ténèbres, la ville qui a crucifié le Fils de Dieu, est transformée en une cité qui répond bien à sa vocation d'être la cité de la paix, la cité de Dieu. C'est là la merveille de Dieu à nos yeux (Ps118,22). La manière dont survient l'événement de la Pentecôte est surprenante. Deux images symbolisent la puissance de l'Esprit Saint. Il s'agit d'un violent coup de vent et des langues de feu. Leur origine est céleste. Ce vent fort est différent du cyclone qui détruit les maisons dans plusieures parties de la terre.

Elle n'est pas celle apaisée par Jésus qui menaçait la barque de Pierre. Cette tempête bienfaisante remplit la maison, brise les chaînes de la peur, ouvre les portes en vue de raconter librement les merveilles de Dieu en plein air. Les langues de feu expriment le feu de l'amour. Là où l'Esprit Saint ne trouve pas de place, le feu devient dévastateur, destructeur des vies et des biens. L'une des illustrations honteuses de notre monde est le feu de guerre en Ucraine, à Gaza et partout dans le monde où sévissent les guerree. Les langues de feu de l'Esprit Saint sont en relation avec l'unité dans la diversité des langues qui véhiculent la vérité du Christ. Elles allument en eux la joie d'annoncer sans timidité l'Évangile du Seigneur.

2. L'UNITÉ DU GENRE HUMAIN

Jésus avait priait le Père pour que ses disciples dans le présent et dans l'avenir, soient un à l'image de la sainte Trinité (Jn17,21-22). La Pentecôte vient réaliser cette prière. En effet, la pentecôte "pentecoté hemera" en grec signifie cinquantième jour. La Pentecôte était donc l'une des grandes fêtes célébrée cinquante jour après la Pâque juive, pour remercier d'une part le don de la récolte du blé et d'autre part, la commémoration de la loi de Dieu confiée à Moïse sur le mont Sinaï. Cela explique la présence de nombreux pèlerins qui étaient venus à Jérusalem pour célébrer cette fête. Avec cet événement qui se produit d'une manière surprenante, tous étaient remplis de joie et commençaient à parler en langue et se comprenaient dans leur diversité. Jérusalement devient le centre de rayonnement, de réalisation de l'unité du genre humain, contrairement à l'humanité sans Dieu et contre Dieu de Babel, condamnée à la dispersion, alors que ses habitants gonflés d'orgueil, parlaient une même langue en vue de défier Dieu.

Il ne suffit pas d'être d'une même race, éthnie, religion, culture, conviction idéologique, pour former l'unité voulue par Dieu.

Toute solidarité n'est pas nécessairement le don de l'Esprit d'amour. Des brigands, des assassins, peuvent se mettre d'accord pour commettre des crimes. Sans l'Esprit Saint, tout devient désordre, cacophonie, laideur, bref l'enfer. La séquence de la Pentecôte nous le rappelle. "Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. L'Esprit Saint lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guérit ce qui est blessé".

3. L'ÉGLISE, COMMUNAUTÉ DE LA PENTECÔTE.

L'Évangile de ce dimanche donne des indications pour être digne d'accueillir l'Esprit Saint. Jésus dit:"Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous". Jésus a un vaste horizon pour l'avenir de sa communauté. Son Église qui rassemble le monde entier est une communauté pneumatique, une communauté de Pentecôte. Le temps de Jésus historique laisse place au temps du Saint Esprit jusqu'à la fin des temps. L'Esprit Saint introduit les chrétiens dans la vérité toute entière. La transmission de cette vérité divine suit une méthodologie. Le Père envoit son Fils par amour pour nous. L'Esprit qui procède du Père et du Fils prend de ce qui appartient au Fils et le communique aux apôtres. Sous la puissance de l'Esprit Saint, les apôtres vont à leur tour annoncer à toute créature cette vérité, au prix de leur sang. Sans l'accueil de l'Esprit Saint, la parole de vérité est écoutée sans être intériorisée et assimilée. Sans l'Esprit Saint l'homme tombe facilement dans l'idolâtrie.

4. PRIÈRE À L'ESPRIT SAINT

Esprit de Pentecôte, remplis nous de ton amour pour être des témoins du Christ.

Esprit de charité, rends-nous des artisans de paix dans ce monde gouverné par la volonté de puissance et de violence.

Oh Maître intérieur, apprends-nous à prier le Père en esprit et en vérité.

Amen.



Bonne fête de Pentecôte frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.