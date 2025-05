Almanach de dimanche 18 mai saint Léonard Murialdo

La Chiesa celebra San Giovanni I Papa e martire

Nato in Toscana, fu scelto per guidare una delegazione a Costantinopoli dal re goto Teodorico, di fede ariana, per chiedere all'imperatore Giustino I di essere più tollerante verso gli ariani. Giovanni accettò per evitare ritorsioni contro i cattolici, anche se era già anziano. A Costantinopoli fu accolto con grande onore e celebrò il Natale e la Pasqua, ma ottenne solo parziali concessioni per gli ariani. Tornato in Italia, Teodorico, deluso e irritato, lo fece arrestare e imprigionare a Ravenna, dove morì poco dopo. Venne poi sepolto a Roma nella basilica di San Pietro e venerato come martire per la fede.

Il sole sorge alle ore 6,04 e tramonta alle ore 20,50

" La pace nascerà il giorno in cui sapremo posare le parole come carezze e non come spade." (Papa Francesco)

La frase del Papa spiega che a volte basterebbe usare le parole con la stessa delicatezza con cui si accarezza un bambino o si consola un amico. Se ognuno di noi lo facesse, la guerra non avrebbe più terreno fertile.