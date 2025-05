Leone XIV ai confratelli agostiniani: siate vicini, vivete in comunione fra voi

Tiziana Campisi – VN

La Messa celebrata con i confratelli agostiniani, nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. Poi il pranzo assieme a loro, come era consuetudine per lui – pressoché quotidianamente – quando era cardinale. Leone XIV si è recato poco prima di mezzogiorno di oggi, 13 maggio, nella Curia generalizia dell’Ordine di Sant’Agostino, per dodici anni sua dimora, dal 2001 al 2013, periodo in cui è stato priore generale. Pochi metri quelli percorsi dall'auto nera che ha portato il Papa dal Vaticano in via Paolo VI, di fianco al colonnato del Bernini, per una visita privata alla sua famiglia religiosa, dove la convivialità è la prima delle “norme” osservate, perché prescritta dal vescovo di Ippona nella regola di vita per i suoi frati: “Il motivo essenziale per cui vi siete insieme riuniti è che viviate unanimi nella casa e abbiate una sola anima e un solo cuore protesi verso Dio”.

Centinaia di persone si sono radunate davanti al cancello della Curia degli agostiniani e nei dintorni, affollando via Paolo VI, per attendere l’uscita del Pontefice, sfidando anche un inatteso temporale. Il Papa ha lasciato la comunità dei confratelli intorno alle 15, salutando quanti lo stavano aspettando. Ai media vaticani, il priore generale, padre Alejandro Moral, ha raccontato che tutto si è svolto nella Curia generalizia e che il Pontefice ha presieduto la liturgia eucaristica nella loro cappella, seguita dal momento del pranzo e da una chiacchierata confidenziale.

Che tipo di incontro è stato?

Lui veniva a mangiare qui di consueto e ha voluto ringraziare la comunità per questo. È venuto a celebrare l'Eucaristia e a mangiare con noi. È stata una visita familiare, di ringraziamento. Sono stati momenti trascorsi insieme molto, molto familiari, molto gradevoli. Perché lui conosce tutti e tutti noi conosciamo lui, e per questo è molto bello.

Vi siete intrattenuti insieme?

Sì, ma c'erano anche altre persone che sono venute a salutarlo: gli operai che lavorano con noi, le cuoche.

È stato un momento conviviale?

Sì, conviviale. Era la sua prima visita da Papa, eravamo tutti molto contenti.

Cosa vi ha detto?

Che noi dobbiamo essere sempre vicini l'un l'altro, vivere, come chiede Sant'Agostino, la comunione.