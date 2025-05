LÉON XIV Un pasteur doux pour un monde en tempête

«La pace sia con tutti voi». Con queste parole semplici, ma dense di significato, Papa Leone XIV si è affacciato al mondo dalla Loggia centrale di San Pietro. Non uno slogan, non una parola d’ordine, ma il cuore stesso del Vangelo, pronunciato in un tempo che sembra aver smarrito proprio la pace, travolto da guerre, odio, polarizzazioni e inquietudini globali.

La figura del nuovo Pontefice – il cardinale portoghese Manuel do Nascimento – si presenta come quella di un uomo di ascolto, di fede profonda, e di dialogo silenzioso ma concreto. Un pastore che non punta alla sovraesposizione mediatica, ma alla sostanza di una guida spirituale, oggi più necessaria che mai. In un’epoca segnata dall’iperconnessione e al tempo stesso dall’isolamento umano, Leone XIV ha dato subito il segno di una Chiesa che vuole tornare a “camminare con tutti”, e non sopra nessuno.

Il suo pontificato si apre in una fase storica drammatica. La guerra in Ucraina, i massacri in Medio Oriente, la crisi ambientale, il ritorno dei nazionalismi, l’indifferenza crescente verso gli ultimi. Ma anche, dentro la Chiesa, tensioni fra culture ecclesiali, cadute morali, stanchezza istituzionale. È proprio in questo paesaggio ferito che la voce del nuovo Papa può fare la differenza, non con soluzioni facili, ma con il coraggio evangelico di chi sa che la verità non si impone: si testimonia.

Leone XIV eredita un compito difficile: unire la diversità del cattolicesimo globale, restituire credibilità a un’istituzione che, pur santa nella sua missione, resta fatta di uomini. Lo dovrà fare con umiltà, con tenacia e con quella pazienza del seminatore che sa che i frutti si vedranno nel tempo, non nei titoli del giorno dopo.

Ha scelto il nome Leone. Non è un caso. Porta il peso della storia – da Leone I, difensore di Roma, a Leone XIII, il Papa della Rerum Novarum – ma anche la responsabilità di un coraggio spirituale che oggi deve confrontarsi con nemici meno visibili ma altrettanto pericolosi: la disperazione, la disillusione, il relativismo radicale. La sfida non sarà solo “resistere”, ma proporre. E non tanto una dottrina astratta, quanto una speranza concreta: quella che il Vangelo è ancora una parola viva, capace di toccare il cuore dell’uomo contemporaneo.

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora la sobrietà e la fermezza del suo primo gesto indicano una strada. Una Chiesa che non urla, ma accompagna. Che non giudica, ma orienta. Che non impone, ma propone. Forse è proprio ciò di cui il mondo ha bisogno: un pastore disarmato, ma non disarmato di senso.

Buon cammino, Leone XIV. Il tuo “sì” oggi è anche un “sì” alla speranza del mondo.

LEONE XIV

Un pastore mite per un mondo in tempesta

« La paix soit avec vous tous ». C’est par ces paroles simples, mais d’une densité évangélique profonde, que le pape Léon XIV s’est présenté au monde depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. Aucun slogan, aucun mot d’ordre, mais l’essentiel du message chrétien, prononcé dans un monde qui semble avoir perdu la paix, englouti par les guerres, la haine, la polarisation et l’angoisse globale.

Le nouveau Pontife – le cardinal portugais Manuel do Nascimento – apparaît comme un homme d’écoute, de foi profonde, et de dialogue sobre mais résolu. Un pasteur qui ne cherche pas la lumière médiatique, mais l’authenticité d’une autorité spirituelle, aujourd’hui plus que jamais nécessaire. Dans un monde saturé de connexions mais avide de liens véritables, Léon XIV veut être le signe d’une Église « qui marche avec tous », et non au-dessus de quiconque.

Son pontificat commence dans une période tragique. La guerre en Ukraine, les massacres au Moyen-Orient, la crise environnementale, le retour des nationalismes, la fatigue morale des institutions. Et dans l’Église elle-même : des tensions culturelles, des scandales, une désaffection silencieuse. C’est précisément dans ce paysage blessé que la voix du nouveau pape peut faire la différence – non par des réponses faciles, mais par le courage évangélique de celui qui sait que la vérité ne s’impose pas : elle se témoigne.

Léon XIV hérite d’un défi redoutable : rassembler la diversité du catholicisme mondial, rendre crédibilité à une institution sainte dans sa mission mais humaine dans ses membres. Il devra le faire avec humilité, patience, et cette persévérance du semeur qui sait que les fruits ne viennent qu’avec le temps.

Il a choisi le nom de Léon. Ce n’est pas anodin. C’est un nom chargé d’histoire – de Léon Ier, protecteur de Rome, à Léon XIII, le pape de la Rerum Novarum – mais aussi d’exigence : faire preuve d’un courage spirituel face à des menaces moins visibles mais tout aussi réelles : le désespoir, le cynisme, le relativisme. Sa tâche ne sera pas simplement de résister, mais de proposer. Non pas une doctrine abstraite, mais une espérance concrète : celle que l’Évangile est encore aujourd’hui une parole vivante.

Si le matin donne le ton du jour, alors la sobriété et la fermeté de ses premiers gestes tracent une voie. Celle d’une Église qui n’élève pas la voix, mais tend la main. Qui ne condamne pas, mais oriente. Qui ne force rien, mais offre tout. C’est peut-être ce dont notre époque a besoin : un pasteur désarmé, mais non désarmé de sens.

Bon chemin, Léon XIV. Ton « oui » est aussi un « oui » à l’espérance du monde.