Decima Congregazione dei Cardinali: la natura missionaria della Chiesa. La papamobile di Francesco a Gaza

Di Veronica Giacometti - ACI Stampa

Siamo giunti alla decima Congregazione dei Cardinali. Ieri la Congregazione ha avuto inizio alle 9, poi come sempre spazio per la preghiera. 179 i cardinali presenti, di cui 132 elettori. 26 gli interventi di vari cardinali. Alcuni dei temi affrontati oggi: diritto canonico, la natura missionaria della Chiesa, il ruolo delle Caritas soprattutto accanto ai poveri, è stata sottolineata in particolare la presenza di tanti giornalisti. È stata rievocata la preghiera durante il covid come “una porta aperta”, si è parlato della figura del Papa, deve essere un papa presente e vicino, “un pastore vicino agli uomini”. Poi ancora della sfida della trasmissione della fede e la sfida cura del creato. Si è parlato con preoccupazione anche delle sfide che deve affrontare. Testo del concilio sui cui si è riflettuto è stato la “Dei Verbum”, come la parola di Dio sia nutrimento, sacramento di Cristo nei poveri. Il cardinale decano ha informato che il camerlengo ha effettuato sabato il sorteggio delle stanze in “Santa Marta vecchia” e “Santa Marta”. Queste le informazioni del direttore della Sala Stampa della Santa Sede,

Una bella notizia arriva in questi giorni da Caritas Gerusalemme e riguarda Papa Francesco. Nei suoi ultimi mesi di vita il Pontefice ha incaricato l'organizzazione umanitaria Caritas Gerusalemme di trasformare la sua papamobile “in una stazione sanitaria mobile” per i bambini di Gaza. La papamobile è ora in fase di ricostruzione e sono state diffuse le prime foto del progetto.

È stato uno degli ultimi desideri di Papa Francesco prima di morire. Fare della papamobile uno strumento di assistenza sanitaria per i bambini di Gaza.