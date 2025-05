Almanach de lundi 5 mai saint Pie Pape

La Chiesa celebra Beati 7 Martiri Spagnoli Agostiniani Recolletti ed Emanuele Martín Beatificati nel 1999

All’alba del 25 luglio 1936 cinque Agostiniani Recolletti, ovvero i padri Deogracias Palacios, León Inchausti, José Rada, Julian Benigno Moreno e il fratello religioso José Ricardo Diez, furono catturati nel loro convento di Motril: trascinati per le strade fino a un giardino, lì vennero fucilati. Il 26 luglio un altro Agostiniano Recolletto, padre Vincenzo Pinilla, venne assassinato sul sagrato della chiesa della Divina Pastora insieme al parroco della stessa parrocchia, don Manuel Martín Sierra. Padre Vicente Soler, scampato alla fucilazione, fu arrestato il 29 luglio e messo a morte il 15 agosto, davanti alle mura del cimitero cittadino. Furono beatificati da san Giovanni Paolo II il 7 marzo 1999, nella basilica di San Pietro a Roma. I loro resti mortali riposano sono venerati nel mausoleo loro dedicato, nel cimitero di Motril.

" La pace nascerà il giorno in cui sapremo posare le parole come carezze e non come spade." (Papa Francesco)

La frase del Papa spiega che a volte basterebbe usare le parole con la stessa delicatezza con cui si accarezza un bambino o si consola un amico. Se ognuno di noi lo facesse, la guerra non avrebbe più terreno fertile.