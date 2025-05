Arrivati alla ottava Congregazione Generale i cardinali parlano anche di "ermeneutica della continuità"

Di Angela Ambrogetti - ACI Stampa

Arrivati ormai alla ottava Congregazione generale si comincia a cercare di delineare il profilo del Pontefice che la maggioranza dei cardinale vorrebbe. 180 presenti di cui “circa” 120 elettori, anche se solo 4 elettori devono ancora arrivare a Roma. Chiaro è in questo 2025 che da una parte alcuni hanno “paura” che certi passi fatti da Francesco non siano accettati dal futuro Papa, mentre altri chiedono un papato più organizzato, e consapevole.

Non si tratta più di divisione semplicemente tra progressisti e conservatori, quanto piuttosto tra chi apprezza la struttura della Chiesa e della Curia e chi preferisce un pastoralismo scomposto. Perchè l’eredità di Francesco è un po’ entrambe le cose.

Da una parte il sue essere gesuita lo fa legato alla idea di Chiesa Santa Madre Gerarchica, dall’altra essere argentino lo ha reso allergico al diritto canonico e fedele al vedere, giudicare e agire.

E mentre sul tetto della Cappella Sistina viene montato il comignolo, e i giornalisti vengono portati per una visita ai Musei Vaticani, i cardinali parlano di evangelizzazione e Chiese orientali, di testimonianza dell’unità, ma anche dell’importanza del Codice di Diritto canonico, della Ermeneutica della continuità negli ultimi tre pontificati, della liturgia e della sinodalità in riferimento anche alla secolarizzazione, e delle centralità della Eucarestia nella missione, ma anche degli “scandali finanziari”. Ancora nessun dettaglio sulla gestione delle stanze a Santa Marta, anche se i residenti sono stati già trasferiti.

Tutto dalle 9. 00alle 12.30. Nuovo appuntamento per i cardinali alla messa dei novendiali alle 17.00. Nel frattempo spazio libero per le trattative.

Alcuni come sempre rilasciano interviste e altri no, Zuppi sfugge ai media a passo lungo e Müller si concede ai giornali.

Tutto procede come sempre e in nella Sala Stampa noi cronisti azzardiamo qualche nome. Ognuno ha il suo candidato favorito, ma soprattutto serve un identikit. E tra le chiacchiere e le previsione per i primi atti del nuovo pontificato ( un viaggio a Nicea?) scorre anche la mattinata.

La omelia del V giorno di Novendiali potrà essere ancora una indicazione per il Collegio Cardinalizio? E domani di nuovo in Congregazione Generale.