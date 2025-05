Non serve essere ciclisti per lasciarsi ispirare da “Ciclovie d’Italia” — 100 itinerari spettacolari raccontati da chi la bici la vive davvero

Cento itinerari, ventimila chilometri e infinite possibilità di lasciarsi sorprendere. Non è solo un libro: è un invito al viaggio, alla scoperta lenta, alla libertà su due ruote. “Ciclovie d’Italia. 100 spettacolari itinerari in bicicletta”, pubblicato da Terre di Mezzo a marzo 2025, arriva ad Aosta sabato 3 maggio, per una presentazione che promette di far salire in sella anche i più scettici.

A raccontarlo, nella cornice accogliente dell’HUBB Bikecafé, saranno una delle due autrici, Monica Nanetti, giornalista, viaggiatrice e penna esperta di pedalate e paesaggi, e il giornalista Denis Falconieri, che modererà l’incontro. Insieme a Ilaria Fiorillo, attivissima cicloattivista e volto social della mobilità sostenibile, Monica ha costruito un vero atlante del pedale: non solo per gli esperti, ma anche – e soprattutto – per chi sogna di partire e non ha ancora trovato l’occasione.

Il volume è un compagno di viaggio ideale, con percorsi illustrati da mappe dettagliate, altimetrie, tappe, consigli pratici e persino le tracce GPS scaricabili. Che tu voglia perderti nei suoni della natura della Via Silente in Campania, attraversare i parchi della Calabria o farti guidare dal fiume lungo la Ciclovia dell’Adda, troverai un itinerario su misura per te. Dalla gita di un giorno alla lunga traversata coast to coast, come la Ciclovia dei Borboni (da Bari a Napoli), fino alle grandi arterie cicloturistiche come l’AIDA o l’Appennino Bike Tour, ogni proposta è un piccolo viaggio dentro l’Italia più autentica.

Il punto forte del libro? La competenza delle autrici. Monica Nanetti, già nota per Cammini d’Italia e per il blog secelhofattaio.it, ha fatto della lentezza il suo stile di vita. Ilaria Fiorillo, con la sua community digital e la newsletter Cose di bici, è una delle voci più fresche e convincenti del ciclismo urbano e del viaggio sostenibile.

Una guida preziosa per chi è già affezionato alle due ruote, ma anche una scintilla per chi sogna la bici come nuova compagna d’avventura. E la serata al Bikecafé sarà l’occasione perfetta per farsi ispirare, fare domande, conoscere percorsi... e magari iniziare a pedalare sul serio.

Ingresso libero. Curiosi, sognatori e ciclisti di ogni tipo benvenuti.