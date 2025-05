Almanach de vendredi 2 mai saint Athanase

La Chiesa celebra Sant' Atanasio Vescovo e dottore della Chiesa

Vescovo di Alessandria d'Egitto, fu l'indomito assertore della fede nella divinità di Cristo, negata dagli Ariani e proclamata dal Concilio di Nicea (325). Per questo soffrì persecuzioni ed esili. Narrò la vita di Sant'Antonio abate e divulgò anche in Occidente l'ideale monastico.

Il sole sorge alle ore 6,24 e tramonta alle ore 20,33

" La pace nascerà il giorno in cui sapremo posare le parole come carezze e non come spade." (Papa Francesco)

La frase del Papa spiega che a volte basterebbe usare le parole con la stessa delicatezza con cui si accarezza un bambino o si consola un amico. Se ognuno di noi lo facesse, la guerra non avrebbe più terreno fertile.