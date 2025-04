Papa Francesco e quel desiderio di essere sepolto a Santa Maria Maggiore

Di Veronica Giacometti - ACI Stampa

La terza stazione del rito delle esequie di un Pontefice è“nel luogo della sepoltura” e include la traslazione del feretro al sepolcro e la tumulazione.

“Questa stazione - spiega Ravelli, Maestro delle celebrazioni liturgiche - ha subito un significativo snellimento con Papa Francesco a causa dell’eliminazione della deposizione e chiusura della bara di cipresso in una seconda di piombo e in una terza di rovere o di altro legno”.

Un altro elemento di novità consiste nell’introduzione delle indicazioni necessarie per l’eventuale sepoltura in un luogo diverso dalla Basilica Vaticana. E questo, come già annunciato dallo stesso Papa Francesco in vita e nel Testamento poi, riguarda la tanto amata Santa Maria Maggiore.

“ Ho già scelto il luogo della mia tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore”, aveva detto il Papa durante un’intervista ad un ente televisiva nel dicembre 2023. E ora nel suo Testamento questo desiderio è diventato volontà.

Quella di voler essere sepolti in un luogo diverso dalle Grotte Vaticane o dalla Basilica Vaticana non è una novità. Tanti predecessori di Papa Francesco hanno fatto questa scelta già in passato.

Francesco era legatissimo alla Salus Populi Romani. La scelta deriva dalla sua grande devozione. “Prima, quando venivo, ci andavo sempre la domenica mattina quando ero a Roma, ci andavo per un po’. Sì, c’è un legame molto grande”, aveva dichiarato Papa Francesco nella stessa intervista.

“Chiedo che la mia tomba sia preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale. Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus”, queste le volontà di Francesco nel Testamento.

Nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma — una delle quattro basiliche papali — sono custodite le spoglie di cinque pontefici, e come giustamente dici tu, tre di loro appartenevano all’Ordine dei Frati Minori (francescani). Ecco l’elenco:

1. Papa Sisto V (Felice Peretti, 1585-1590)

Ordine: Francescano conventuale

Curiosità: Fu lui a far costruire la Cappella del Presepe (detta anche Cappella Sistina di Santa Maria Maggiore), dove è sepolto.

Grande riformatore, dotato di energia implacabile: razionalizzò l’apparato della Curia e promosse grandi opere urbanistiche a Roma.

2. Papa Pio V (Antonio Michele Ghislieri, 1566-1572)

Ordine: Domenicano

Curiosità: Celebre per la scomunica a Elisabetta I d’Inghilterra e per la vittoria di Lepanto.

Spoglie trasferite successivamente nella Cappella Sistina della basilica, accanto a quelle di Sisto V.

3. Papa Nicola IV (Girolamo Masci, 1288-1292)

Ordine: Francescano

Primo papa francescano della storia.

Promosse missioni verso l’Asia e l’Oriente, e fu grande mecenate.

4. Papa Paolo V (Camillo Borghese, 1605-1621)

Ordine: Non appartenente a un ordine religioso (secolare)

Curiosità: Ampliò la basilica e vi trasferì molte reliquie importanti.

La sua famiglia (i Borghese) ebbe un ruolo chiave nella decorazione della basilica.

5. Papa Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini, 1592-1605)

Ordine: Secolare anche lui

Sebbene sepolto provvisoriamente a Santa Maria Maggiore, in seguito le sue spoglie furono traslate a San Giovanni in Laterano.

Quindi, i tre pontefici francescani sepolti (o passati per) Santa Maria Maggiore sono:

Papa Nicola IV

Papa Sisto V

Papa Pio V → non francescano, ma domenicano

Se cerchiamo solo i francescani puri, allora i due certi sono Nicola IV e Sisto V. Alcuni elenchi includono anche Gregorio XI, ma è sepolto a Roma in Santa Maria Nuova (oggi parte di Santa Francesca Romana).

Sabato 26 aprile 2025, al termine della Santa Messa esequiale, il feretro del Romano Pontefice Francesco sarà accompagnato nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore per la tumulazione.

Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.