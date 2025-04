Aggiornamento della situazione meteo e viabilità – riaperta la corsia nord dell’autostrada A5 a senso unico alternato

A seguito del rientro dell’allarme per la frana di Chiappetti a Quincinetto, si comunica che l’autostrada A5 è stata riaperta a senso unico alternato sulla corsia nord (direzione da Torino a Aosta).

Si ricorda anche che la SR 47 di Cogne resterà aperta dalle ore 7 alle ore 20, con un breve senso unico alternato al km 13+400, gestito con guardiania e movieri, per consentire lavori di bonifica del versante. In via precauzionale la strada resta chiusa nelle ore notturne. Lungo la SR 44 della Valle del Lys sarà interrotta la circolazione tra il km 9+000 e il km 10+200 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 di oggi, sabato 19 aprile.

Per quanto riguarda la viabilità delle altre strade regionali restano chiuse:

SR 17 di Roisan chiusa dal km 7+000 al km 8+530; permane un’interruzione al km 5+200 che rende necessario, per raggiungere Roisan, passare dalla SR 28 di Bionaz e proseguire per località Massinod;

SR 18 di Pila chiusa fino all'incrocio con la SR 40 di Les Fleurs (aperta);

SR 29 di Doues chiusa dal km 3+500;

SR 31 di Allein chiusa;

SR 38 di Arpuilles chiusa dal km 7+100 al km 8+880;

SR 42 di San Pantaléon chiusa dal km 1+400;

Permane la chiusura della Strada Statale 26, con deroga per mezzi di soccorso e residenti, a Montjovet, nel tratto tra il km 67 e il km 68. La circolazione viene garantita da una deviazione in loco.

Aperta fino al km 21+800 la Strada Statale 27. Rimane chiuso al transito il Traforo del Gran San Bernardo.

