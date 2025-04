Aosta, cambia la viabilità in viale Ginevra: lavori in corso fino a fine 2025 davanti all’ospedale Parini

Le variazioni sono necessarie per consentire la realizzazione del IV Lotto – Fase 3 dell’ampliamento del complesso ospedaliero, intervento eseguito dalla società SIV. La zona interessata è quella compresa tra la rotatoria di via Roma/via Parigi/viale Gran San Bernardo e via Guédoz, cuore pulsante della viabilità cittadina, in un’area altamente frequentata da ambulanze, mezzi pubblici e pedoni diretti al nosocomio.

Ecco nel dettaglio tutte le modifiche previste:

1. Chiusura del marciapiede Est

Il marciapiede sul lato Est di viale Ginevra sarà completamente chiuso nel tratto compreso tra la rotatoria e l’incrocio con via Guédoz. La decisione si è resa necessaria per allestire un’area di cantiere che interesserà anche la fermata degli autobus, situata proprio in quel punto.

2. Nuova viabilità per i veicoli in transito

La corsia solitamente riservata alle ambulanze sarà temporaneamente aperta alla circolazione per tutti i veicoli, con direzione Sud/Nord verso via Roma. Questo permetterà di garantire comunque uno scorrimento fluido del traffico, nonostante il restringimento della carreggiata.

3. Fermata autobus spostata

L’attuale fermata del trasporto pubblico sul lato Est di viale Ginevra sarà spostata più a Nord, all’altezza dello slargo ad oggi destinato a parcheggio privato, tra corso XXVI Febbraio e via Guédoz. Una decisione presa per continuare a garantire il servizio di mobilità urbana anche durante i lavori.

4. Deviazione pedonale obbligatoria

Ai pedoni sarà fatto obbligo di spostarsi sul lato Ovest del viale. Chi proviene dalla zona parking di via Roma e deve dirigersi verso l’ospedale, dovrà utilizzare l’attraversamento pedonale in prossimità della rotatoria, per collegarsi al marciapiede opposto, lato Ovest.

Infografica Ascova

La zona interessata dalle modifiche è una delle più trafficate della città, specie nelle ore di punta, con un flusso costante di mezzi privati, bus e ambulanze diretti al Pronto Soccorso o ai reparti ospedalieri. Saranno quindi possibili rallentamenti, specialmente nelle prime settimane di cantiere, mentre i cittadini si abitueranno alla nuova segnaletica.

L’Amministrazione comunale e la società SIV invitano automobilisti e pedoni alla massima prudenza e collaborazione, rispettando la segnaletica temporanea e facendo attenzione alle nuove disposizioni viarie.