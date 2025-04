Scuola, autonomia e partecipazione: il SAVT in prima linea per i diritti dei lavoratori

In occasione delle Elezioni dei Rappresentanti Sindacali Interni (RSI) del comparto scuola 2025, il SAVT dimostra ancora una volta il suo impegno costante per la difesa dei diritti dei lavoratori scolastici e per il miglioramento delle condizioni lavorative all'interno delle scuole della Valle d'Aosta. Fino il 16 aprile, le votazioni si terranno in tutte le istituzioni scolastiche della regione, un’occasione fondamentale per garantire che la voce di chi ogni giorno contribuisce alla formazione delle future generazioni venga ascoltata e rappresentata al meglio.

Il ruolo del Rappresentante Sindacale Interno è cruciale in questo processo, poiché rappresenta un punto di riferimento essenziale per i lavoratori, fungendo da mediatore tra il personale scolastico e la dirigenza. Il compito di un RSI va ben oltre quello di un semplice rappresentante; è una figura che deve essere in grado di affrontare le sfide quotidiane che i docenti e il personale scolastico si trovano a vivere, garantendo che i loro diritti vengano rispettati e facendo in modo che le problematiche emergenti trovino risposte tempestive. Contribuisce inoltre a creare un ambiente scolastico più sicuro, promuovendo la sicurezza sui luoghi di lavoro e una corretta distribuzione delle risorse destinate al miglioramento dell’offerta formativa.

Il SAVT, consapevole dell'importanza di queste elezioni, ha presentato le sue liste "Ensemble pour l'école de l'autonomie" in tutte le scuole della Valle d'Aosta. Un impegno che si traduce nella volontà di offrire ai lavoratori scolastici una rappresentanza sindacale solida, che non solo risponda alle necessità immediate, ma che abbia anche una visione di lungo periodo per il settore scolastico, supportando la sua evoluzione in un contesto di autonomia e di continuo cambiamento.

La lista del SAVT comprende candidati di grande valore, che rappresentano una vasta gamma di istituzioni scolastiche, dal primario fino agli istituti superiori. Ogni candidato è consapevole della responsabilità che comporta essere scelti dai colleghi per difendere i loro interessi, per garantire che l'autonomia scolastica non diventi un'arma a doppio taglio e per promuovere il benessere dell’intera comunità scolastica. In questo senso, il SAVT non si limita a difendere i diritti di chi lavora oggi, ma si impegna anche a costruire una scuola del futuro che risponda alle esigenze di tutti, senza lasciare nessuno indietro.

Le elezioni, rappresentano dunque un momento decisivo per il comparto scuola valdostano. La partecipazione alle urne sarà determinante per scegliere chi avrà la responsabilità di guidare le future trattative sindacali e di portare avanti la battaglia per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per una scuola che, pur nelle difficoltà, possa continuare a svolgere il suo fondamentale ruolo educativo. Il SAVT, con il suo impegno e la sua dedizione, si conferma al fianco dei lavoratori della scuola, pronti a fare la differenza in questa importante occasione.