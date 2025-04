Il Papa prosegue la convalescenza tra riposo e lavoro. Incontro con Parolin

La sua salute è stazionaria, con progressi lievi sul fronte motorio, respiratorio e della voce, come dimostrato dal breve saluto rivolto domenica scorsa ai fedeli in Piazza San Pietro. Il Pontefice ha esclamato: "Buona domenica a tutti, grazie tante", concludendo una giornata che ha sorpreso la folla, quando è comparso in piazza durante la Messa per il Giubileo degli Ammalati, nonostante le sue condizioni fisiche.

La convalescenza di Papa Francesco prosegue, e il suo stato generale resta positivo, sebbene l'infezione polmonare non sia completamente risolta. È stato confermato che la terapia farmacologica continua e che il Papa sta seguendo le prescrizioni mediche, compreso l'uso di ossigeno nelle ore notturne, e le fisioterapie motoria e respiratoria. Gli aggiornamenti ufficiali della Sala Stampa sottolineano che, sebbene la sua salute stia migliorando, Francesco resta sotto stretto controllo medico.

Papa Francesco non ha solo dedicato le sue giornate al riposo e alla preghiera, ma continua anche a svolgere la sua attività lavorativa. Con una routine che include videochiamate alla parrocchia di Gaza e scambi di documenti con i Dicasteri, il Papa sta gradualmente riprendendo i suoi impegni. Il 10 aprile ha ricevuto a Casa Santa Marta il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, l'unico incontro ufficiale da quando è stato dimesso dal Policlinico Gemelli.

Nonostante i progressi, le udienze pubbliche non sono ancora riprese, e l'udienza generale prevista per domani è stata annullata, sostituita dalla pubblicazione di un testo scritto. Nessuna previsione è stata fatta in merito alla partecipazione del Papa alle celebrazioni della Settimana Santa, ma si è sottolineato che ogni decisione sarà presa "momento per momento", in base alle sue condizioni di salute.

In questo periodo di convalescenza, il Papa ha dimostrato di essere di "umore buono", un segno di speranza e resilienza che ispira la comunità cristiana. Il suo impegno per la salute e per il lavoro, nonostante le difficoltà, è una testimonianza della sua forza e della sua dedizione. Continuerà a ricevere aggiornamenti medici, e solo nei prossimi giorni si potrà valutare la sua partecipazione ai riti di Pasqua.