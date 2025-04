Il vescovo di Lourdes copre i mosaici di Rupnik sulle porte del Santuario

Il Santuario di Nostra Signora di Lourdes in Francia ha annunciato lunedì che gli ingressi alla Basilica di Nostra Signora del Rosario, che ospita opere d'arte dell'artista Padre Marko Rupnik, saranno coperti.

Il vescovo Jean-Marc Micas di Tarbes e Lourdes ha definito la decisione un "secondo passo" dopo la sua decisione iniziale del luglio 2024 di non illuminare più i mosaici di notte e durante le processioni.

"Conoscete la mia opinione sulla presenza di questi mosaici sulle porte della basilica. Mi è sembrato, insieme ai miei collaboratori, che si dovesse fare un nuovo passo simbolico per rendere più facile l'ingresso alla basilica per tutti coloro che oggi non possono varcare la soglia", ha detto Micas in un post online dal rinomato sito delle apparizioni mariane.

I mosaici del "presunto abusatore" Rupnik, che è sotto inchiesta e in attesa di un processo da parte del Dicastero per la Dottrina della Fede del Vaticano, sono stati aggiunti alla facciata neogotica della basilica inferiore di Lourdes nel 2008.

Le porte laterali della basilica sono state coperte la mattina del 31 marzo e le due porte centrali saranno coperte tra qualche giorno, secondo il santuario. Le coperture sono gialle con piccole croci e le parole "Con Maria, pellegrini della speranza 2025".