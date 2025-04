Gli incassi del Casino di Saint Vincent in crescita a marzo ma il margine di miglioramento resta ampio

Un dato che, pur essendo positivo, non ha riscontrato l’entusiasmo che ci si aspettava. Le slot machine, con un incasso di 3.661.304 euro, si confermano la principale fonte di guadagno, registrando un aumento di 395.216 euro rispetto a marzo 2024. Tuttavia, i giochi da tavolo hanno visto una flessione, con un incasso di 2.757.891 euro, segnando una diminuzione di 266.136 euro rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Gli ingressi al Casinò sono stati 28.428, con un incremento di 542 visitatori rispetto a marzo 2024. Un dato che, seppur positivo, non sembra riflettere un’impennata significativa nell’afflusso di clienti. Guardando ai primi tre mesi dell’anno, l’incasso complessivo è pari a 21.346.215 euro, con un aumento di 3.457.427 euro rispetto allo stesso periodo del 2024. Gli ingressi registrati nel trimestre sono 87.681, in linea con l’anno precedente, con un piccolo incremento di 106 persone rispetto al 2024.

Anche il Grand Hotel Billia, che fa parte del complesso del Casinò, ha visto un buon andamento nel mese di marzo 2025, con introiti da vendite dirette pari a 595.548 euro, un incremento di 245.024 euro rispetto allo stesso mese del 2024. Il tasso di occupazione delle camere, però, si attesta al 49%, un dato che potrebbe lasciare qualche perplessità, considerando l’alto potenziale della struttura. Nei primi tre mesi del 2025, i ricavi da vendite alberghiere hanno raggiunto 1,9 milioni di euro, con un aumento di 441.593 euro rispetto al 2024.

Nonostante i numeri in crescita, l’impressione è che ci sia ancora ampio margine di miglioramento, soprattutto in termini di attrazione dei visitatori e di diversificazione dell’offerta. Se il Casinò di Saint Vincent intende consolidare il proprio ruolo di polo d’attrazione turistica ed economica, sarà fondamentale intensificare le iniziative per migliorare l’esperienza complessiva del cliente e diversificare le offerte per soddisfare una clientela sempre più esigente e variegata.