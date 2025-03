Almanach de mercedi 26 mars saint Emmanuel

TEMPO DI QUARESIMA: La Quaresima è un tempo di preparazione spirituale per la Pasqua, un cammino di penitenza e rinnovamento in cui i cattolici sono chiamati a vivere con maggiore intensità la preghiera, la riflessione e l’amore verso il prossimo. In questo periodo di 40 giorni, la Chiesa invita a seguire l’esempio di Gesù nel deserto, praticando il digiuno, la carità e la preghiera per avvicinarsi di più a Dio.

Precetti per i Cattolici durante la Quaresima:

Preghiera: Aumentare il tempo dedicato alla preghiera personale e comunitaria, partecipando alla Messa e riflettendo sulla Parola di Dio.

Digiuno: Digiunare il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo. Astenersi dalla carne ogni venerdì di Quaresima.

Elemosina: Impegnarsi in atti di carità, offrendo aiuto ai bisognosi e mettendo in pratica l'amore verso il prossimo.

La Chiesa celebra Santi Emanuele, Quadrato e Teodosio Martiri in Anatolia

La loro vicenda si svolge in Anatolia in un tempo imprecisato, presumibilmente nel III secolo. I Sinassari bizantini li definiscono "orientali" e narrano la loro eroica scelta di fede: spinti dall'esempio dei cristiani martirizzati, si presentarono spontaneamente al governatore professandosi cristiani, subendo per questo arresto, torture e decapitazione. Un Menologio offre dettagli più specifici: Quadrato era vescovo di una sede ignota, scacciato dai pagani e minacciato di morte per il suo apostolato. Incarcerato e torturato, non rinnegò la sua fede e fu decapitato. Emanuele e Teodosio, testimoni della sua fermezza, decisero di seguirne l'esempio, presentandosi al governatore per difenderlo e professandosi cristiani, ottenendo in cambio la stessa sorte del loro vescovo.

“Politica senza visione di futuro è come un albero senza radici, incapace di crescere e dare frutti per le generazioni a venire.” (Papa Francesco)

La frase del Papa sottolinea l'importanza di una politica radicata nei valori e nella visione di lungo termine. Senza una direzione chiara e una responsabilità verso le future generazioni, le scelte politiche rischiano di perdere il loro valore e impatto.