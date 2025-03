Almanach de martedi 25 mars Annonciation du Seigneur

Sancte Ioseph,

Sponse Mariae Virginis,

Pater putative Iesu,

ora pro me!

Primo mistero gaudioso. Annuntiatio.

Ecce ancilla Domini; fiat mihi secundum verbum tuum. (san Pio da Pietrelcina)

TEMPO DI QUARESIMA: La Quaresima è un tempo di preparazione spirituale per la Pasqua, un cammino di penitenza e rinnovamento in cui i cattolici sono chiamati a vivere con maggiore intensità la preghiera, la riflessione e l’amore verso il prossimo. In questo periodo di 40 giorni, la Chiesa invita a seguire l’esempio di Gesù nel deserto, praticando il digiuno, la carità e la preghiera per avvicinarsi di più a Dio.

Precetti per i Cattolici durante la Quaresima:

Preghiera: Aumentare il tempo dedicato alla preghiera personale e comunitaria, partecipando alla Messa e riflettendo sulla Parola di Dio.

Digiuno: Digiunare il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo. Astenersi dalla carne ogni venerdì di Quaresima.

Digiunare il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo. Astenersi dalla carne ogni venerdì di Quaresima. Elemosina: Impegnarsi in atti di carità, offrendo aiuto ai bisognosi e mettendo in pratica l’amore verso il prossimo.

La Chiesa celebra Santa Lucia Filippini Vergine

Nacque il 13 gennaio 1672 a Tarquinia, da una famiglia onesta ma presto segnato dal dolore. La madre morì quando aveva solo 11 mesi, e poco dopo anche il padre. Queste perdite la spinsero a distaccarsi dal mondo e a cercare Dio, dedicandosi alle virtù. Sin da giovane, evitò le cattive compagnie e la vanità, trovando conforto in Dio in tutto ciò che la circondava. A 16 anni incontrò il cardinale Barbarigo, che la consigliò di entrare nel monastero di S. Chiara a Montefiascone. Lì formò la sua vocazione e, con l'aiuto di Barbarigo e della Beata Rosa Venerini, fondò l'ordine delle Maestre Pie Filippini, dedicato all'educazione. Aprì scuole in tutta Italia e all'estero, anche in America del Nord. Morì il 25 marzo 1732 e fu beatificata nel 1926 e canonizzata nel 1930.

Il sole sorge alle ore 6,27 e tramonta alle ore 18,47

“Politica senza visione di futuro è come un albero senza radici, incapace di crescere e dare frutti per le generazioni a venire.” (Papa Francesco)

La frase del Papa sottolinea l'importanza di una politica radicata nei valori e nella visione di lungo termine. Senza una direzione chiara e una responsabilità verso le future generazioni, le scelte politiche rischiano di perdere il loro valore e impatto.