I Cuochi della Valle d'Aosta tracciano la strada del futuro con nuove sfide e progetti

Con la partecipazione di circa 30 soci provenienti da diverse località della regione, l'assemblea ha avuto al centro il confronto sulle attività svolte nell'ultimo anno e un'analisi delle sfide e opportunità future per il settore gastronomico.

I presidenti delle due associazioni, Billia e Masullo, hanno avviato i lavori esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti, ma anche consapevolezza delle sfide future. “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti”, ha affermato il presidente Masullo, “ma sappiamo che il settore della ristorazione è in continua evoluzione e dobbiamo essere pronti a affrontare i cambiamenti”. Masullo ha inoltre sottolineato l'importanza del supporto ricevuto dagli associati, dalle istituzioni e dai partner, che hanno reso possibile l'attuazione di numerosi progetti. “Senza di loro, molte delle nostre iniziative non sarebbero state realizzabili”, ha aggiunto il presidente regionale, riconoscendo l'impegno e la dedizione di tutte le persone coinvolte.

Durante l'assemblea si è discusso anche delle difficoltà che il settore sta vivendo, tra cui la carenza di personale qualificato e la necessità di migliorare le condizioni di lavoro nel settore della ristorazione. “Stiamo lavorando per promuovere iniziative di sensibilizzazione e collaborare con le istituzioni per trovare soluzioni concrete”, ha dichiarato il presidente Masullo, evidenziando il continuo impegno dell'associazione nel migliorare il contesto lavorativo e formativo per i cuochi e i professionisti del settore.

L'incontro ha anche visto la ratifica del subentro di nuovi consiglieri, a seguito di alcune dimissioni per motivi personali. Un'importante novità riguarda il ritorno di Danilo Salerno, campione italiano ai Campionati della Cucina Italiana, come responsabile dei giovani, affiancato dallo chef Giuseppe Cardullo. Questo rinnovo del direttivo si arricchisce con nuove figure, tra cui l’esperto chef Leo Gerbore, lo chef emergente Eranda Rathnayaka, e Ornella Corsi, che tornerà a ricoprire il ruolo di coordinatrice delle lady chef. “L'obiettivo di ampliare il nostro gruppo di lavoro è quello di decentralizzare maggiormente le responsabilità e di dare maggiore spazio a nuove professionalità”, ha spiegato Masullo, sottolineando l'importanza di un team dinamico e preparato per affrontare le sfide future.

Inoltre, l’assemblea ha visto la consegna di una targa associativa al Direttore di Confcommercio, Adriano Valieri, per la sua costante e preziosa collaborazione nelle iniziative promosse dall'associazione. Un momento di grande significato che ha sancito l'importanza della cooperazione tra diverse realtà territoriali e istituzionali. “Il nostro lavoro è anche grazie a chi, come Adriano Valieri, supporta concretamente le nostre attività. La sinergia tra associazioni è fondamentale per far crescere il nostro settore e portare avanti progetti che abbiano un impatto positivo sulla comunità”, ha dichiarato Masullo, ringraziando Valieri per il suo contributo.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto anche al fotografo Daniel Palade, per il servizio fotografico realizzato in occasione dell'assemblea, un'importante documentazione visiva dell'evento che ha accompagnato i lavori della giornata.

Il nuovo direttivo dell’Associazione Cuochi Aosta e dell’Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta è ora composto da figure di comprovata esperienza, con un'attenzione particolare alle nuove generazioni e alla continua ricerca di nuove idee per il futuro del settore gastronomico. Tra le nuove nomine, spiccano quelle di Leo Gerbore come tesoriere e Danilo Salerno come responsabile dei giovani, che testimoniano l’impegno dell’associazione verso il rinnovamento e la valorizzazione dei talenti locali.

L’assemblea ha rappresentato, quindi, un momento di grande confronto e riflessione per i cuochi valdostani, ma anche un’occasione per delineare le prossime sfide e i progetti futuri. Il lavoro dell’associazione continua con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la cucina locale, migliorando la qualità del servizio offerto e affrontando le difficoltà del settore con determinazione e spirito di innovazione.

Associazione Cuochi Aosta

 Gianluca Masullo - Presidente Provinciale Associazione Cuochi Aosta;

 Antonio Salvatore - Presidente Onorario Provinciale

 Maria Rita Fabiano - Vice presidente

 Gianluca Masullo - Segretario

 Leo Gerbore - Tesoriere (NEW)

 Giuseppe Cardullo - Resp. Giovani (NEW)

 Pier Zuccalla - Consigliere

 Eranda Rathnayaka – Consigliere (NEW)

Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

 Gianluca Masullo - Presidente Regionale Unione Cuochi VdA;

 Paolo Griffa - Presidente Onorario Regionale

 Franco Rotella - Vice presidente;

 Piero Billia - Segretario;

 Leo Gerbore - Tesoriere; (NEW)

 Danilo Salerno - Resp. Giovani (NEW)

 Pier Zuccalla - Consigliere

 Ornella Corsi – Consigliere (NEW)