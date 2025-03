Il Forte di Bard in collaborazione con il nuovo parco tematico svizzero Barryland, che aprirà al pubblico dall’estate 2025 a Martigny, organizza Barryland al Forte di Bard, alla scoperta dei Giganti delle Alpi, una giornata ricca di attività rivolta alle famiglie alla scoperta degli straordinari Cani San Bernardo, animali simbolo della tradizione alpina che incarnano nobiltà, devozione e senso del sacrificio.



L’appuntamento è per domenica 30 marzo 2025, dalle ore 11.00 alle 17.00, nell’area delle Scuderie. Saranno organizzate brevi passeggiate per bambini con i Cani San Bernardo all’interno della fortezza e animazioni e giochi per grandi e piccoli legate ai San Bernardo. Sarà anche possibile incontrare la mascotte Barry e immortalarsi con lei in una foto ricordo. Una giornata unica, dove grandi e piccini potranno scoprire l'eccezionale rapporto tra i San Bernardo e il loro patrimonio alpino, nell'incantevole cornice del Forte.

Info

Le passeggiate con i cani si effettueranno sino ad un massimo di 8 bambini, con età tra 8 e 14 anni. L’ingresso è incluso nel biglietto di entrata al Forte di Bard (12,00 euro intero; 10,00 ridotto; 6,00 ridotto 18-25 anni; gratuito 0-18 anni).

Attività senza prenotazione, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: T. 0125 833811

Il parco tematico Barryland

Dall'estate 2025, i famosi cani del Gran San Bernardo saranno protagonisti del nuovissimo parco tematico Barryland a Martigny. Esteso su una superficie di 22.000 m², il parco offrirà ai visitatori un'immersione totale nel mondo del San Bernardo, il cane nazionale svizzero. Un luogo di scoperta interattivo, educativo, divertente e vicino alla natura. L'edificio, progettato a forma di impronta di una zampa di cane, invita ad esplorare cinque universi tematici che mettono in risalto i tratti caratteriali emblematici del San Bernardo: Barry Rescuer, Barry Friend, Barry Star, Barry Chéri, Barry Joueur. Questi temi accompagneranno i visitatori durante tutta la loro visita, offrendo un'esperienza nuova e indimenticabile.