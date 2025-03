Papa e Père

La Festa del Papà, che si celebra il 19 marzo, è un’occasione per celebrare il ruolo di quei padri che, giorno dopo giorno, si dedicano con amore e responsabilità alla crescita dei figli. È una giornata per riconoscere il sacrificio, l’impegno e l’affetto che i papà mettono nella loro missione educativa, spesso con l’obiettivo di trasmettere valori di rispetto, amore e solidarietà. Una festa che nasce con la consapevolezza di quanto sia cruciale il ruolo paterno per il benessere e la serenità dei bambini. Ma quest’anno, come ogni anno, non possiamo dimenticare che la giornata non è solo di celebrazione: per molti, è una giornata di dolore, un momento che amplifica ferite ancora aperte e difficili da sanare.

La Festa del Papà è anche un tributo a quei padri separati che, nonostante la distanza dai loro figli, continuano a supportarli sia emotivamente che materialmente, spesso lottando contro le difficoltà legate alla separazione. Si tratta di uomini che, lontani dalla loro compagna, non rinunciano ad essere presenti e a contribuire al benessere dei loro figli. Questi padri rappresentano una parte fondamentale di quella società che deve imparare a rispettare il valore della genitorialità responsabile, senza cadere nella trappola degli stereotipi o delle facili generalizzazioni.

Ma la Festa del Papà, purtroppo, non è solo una giornata di festeggiamenti per molti. È un giorno che ricorda la tragedia vissuta dai figli che sono orfani non solo di una madre, ma anche di un padre che ha scelto la violenza come risposta ai conflitti familiari. Per loro, il 19 marzo è un giorno che amplifica la solitudine e la sofferenza, un dolore che non ha parole per essere descritto, ma che è presente ogni giorno nelle loro vite. Il ricordo di una madre assassinata dal padre-marito-compagno che, in un atto di egoismo insensato, ha spezzato una famiglia, lasciando nel vuoto figli che non possono più vedere né la madre né il padre, se non attraverso il filtro di un trauma che li segnerà per sempre.

La festa, per molti, è anche il ricordo amaro di padri che non sono più parte della loro vita, padri che non hanno saputo essere responsabili, che hanno lasciato soli i figli, ignorando le loro necessità affettive ed educative. Questi padri, egoisti, incapaci di comprendere il valore della famiglia, non meritano alcuna celebrazione. Il loro comportamento è un affronto alla figura paterna, quella figura che dovrebbe essere un punto di riferimento, una guida, un sostegno sicuro.

La Festa del Papà, quindi, è un momento che deve essere affrontato con una riflessione profonda. È giusto celebrare quei padri che dimostrano ogni giorno l’importanza della responsabilità e dell’amore verso i propri figli, ma è altrettanto doveroso non dimenticare chi, con il proprio comportamento violento ed egoista, ha strappato via tutto ciò che di bello e di sacro c’era nella famiglia. La società deve essere in grado di riconoscere e valorizzare i padri che sono davvero tali, capaci di educare, amare e crescere insieme ai figli, senza mai farsi sopraffare dalla propria vanità o dalle proprie frustrazioni.

Come ha ricordato Papa Francesco, "il padre è colui che accoglie, protegge e aiuta a crescere". Una frase che sintetizza in poche parole il vero significato del ruolo paterno, un ruolo che non può essere mai messo da parte, che non può essere dimenticato né abbandonato. Un ruolo che, se ben interpretato, può cambiare la vita di un figlio, rendendolo una persona migliore e più equilibrata.

In questa Festa del Papà, quindi, vogliamo onorare tutti quei padri che hanno saputo essere modelli di responsabilità, ma non dimentichiamo mai le vittime di padri irresponsabili, violenti e assenti, per i quali il 19 marzo è solo un altro giorno di dolore e di speranza, un giorno che li ricorda del terribile vuoto che portano dentro.

Papà e padre

La fête des Pères, qui se célèbre le 19 mars, est l'occasion de célébrer le rôle de ces pères qui, jour après jour, se consacrent avec amour et responsabilité à l'éducation de leurs enfants. C'est une journée pour reconnaître le sacrifice, l'engagement et l'affection que les pères mettent dans leur mission éducative, souvent dans l'objectif de transmettre des valeurs de respect, d'amour et de solidarité. Une fête née de la prise de conscience de l'importance du rôle paternel pour le bien-être et la sérénité des enfants. Mais cette année, comme chaque année, nous ne pouvons pas oublier que cette journée n'est pas seulement une journée de célébration : pour beaucoup, elle est une journée de douleur, un moment qui amplifie des blessures encore ouvertes et difficiles à guérir.

La fête des Pères est aussi un hommage à ces pères séparés qui, malgré la distance avec leurs enfants, continuent à les soutenir tant émotionnellement que matériellement, souvent en luttant contre les difficultés liées à la séparation. Ce sont des hommes qui, loin de leur compagne, ne renoncent pas à être présents et à contribuer au bien-être de leurs enfants. Ces pères représentent une part essentielle de cette société qui doit apprendre à respecter la valeur de la parentalité responsable, sans tomber dans le piège des stéréotypes ou des généralisations faciles.

Mais la fête des Pères, malheureusement, n'est pas seulement une journée de réjouissances pour beaucoup. C'est un jour qui rappelle la tragédie vécue par les enfants qui sont orphelins non seulement d'une mère, mais aussi d'un père qui a choisi la violence comme réponse aux conflits familiaux. Pour eux, le 19 mars est un jour qui amplifie la solitude et la souffrance, une douleur qu'aucun mot ne peut décrire, mais qui est présente chaque jour dans leur vie. Le souvenir d'une mère assassinée par son père-mari-compagnon qui, dans un acte d'égoïsme insensé, a brisé une famille, laissant dans le vide des enfants qui ne peuvent plus voir ni leur mère ni leur père, sauf à travers le prisme d'un traumatisme qui les marquera à jamais.

Pour beaucoup, la fête est aussi le souvenir amer de pères qui ne font plus partie de leur vie, de pères qui n'ont pas su être responsables, qui ont laissé leurs enfants seuls, ignorant leurs besoins affectifs et éducatifs. Ces pères, égoïstes, incapables de comprendre la valeur de la famille, ne méritent aucune célébration. Leur comportement est un affront à la figure paternelle, celle qui devrait être un modèle, un guide, un soutien sûr.

La fête des Pères, donc, est un moment qui doit être abordé avec une réflexion profonde. Il est juste de célébrer ces pères qui montrent chaque jour l'importance de la responsabilité et de l'amour envers leurs enfants, mais il est tout aussi nécessaire de ne pas oublier ceux qui, par leur comportement violent et égoïste, ont dérobé tout ce qui était beau et sacré dans la famille. La société doit être capable de reconnaître et de valoriser les pères qui sont réellement tels, capables d'éduquer, d'aimer et de grandir avec leurs enfants, sans jamais se laisser submerger par leur vanité ou leurs frustrations.

Comme l'a rappelé le Pape François, "le père est celui qui accueille, protège et aide à grandir." Une phrase qui résume en quelques mots la véritable signification du rôle paternel, un rôle qui ne peut jamais être mis de côté, qui ne peut être oublié ni abandonné. Un rôle qui, s'il est bien interprété, peut changer la vie d'un enfant, le rendant meilleur et plus équilibré.

En cette fête des Pères, donc, nous souhaitons honorer tous ces pères qui ont su être des modèles de responsabilité, mais nous n'oublions jamais les victimes de pères irresponsables, violents et absents, pour qui le 19 mars n'est qu'un autre jour de douleur et d'espoir, un jour qui leur rappelle le terrible vide qu'ils portent en eux.