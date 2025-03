BCC Valdostana rafforza la propria presenza a Cogne

A partire dal 24 marzo 2025, la filiale di Cogne, situata in Rue Dr. Grappein, 15, avrà orari di apertura più ampi, rispondendo così alla crescente domanda di servizi bancari in una delle località più frequentate della Valle d'Aosta, sia da residenti che da turisti.

L’istituto di credito ha scelto di potenziare la propria presenza nel paese montano con un orario continuato nei periodi di maggiore affluenza: dal 1° dicembre al 30 aprile e dal 1° luglio al 15 settembre, la filiale sarà aperta tutti i giorni, dalle 8:20 alle 13:20, e nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:00, esclusivamente per consulenza. Fuori da questi periodi stagionali, gli orari di apertura saranno limitati ai giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, ma sempre con un orario di apertura che garantisce accessibilità alla clientela.

Questo intervento rappresenta una risposta concreta alle esigenze di una comunità che vive tra il dinamismo turistico e le sfide economiche di un territorio montano, dove la presenza di servizi bancari può risultare determinante per il benessere sociale ed economico. La BCC Valdostana si conferma così una banca di prossimità, attenta alla valorizzazione del tessuto locale e alla creazione di opportunità per residenti e imprese, ma anche per il flusso turistico che caratterizza Cogne.

“La BCC Valdostana ha sempre avuto un forte legame con il territorio e la comunità di Cogne, e con questo potenziamento degli orari vogliamo rispondere in modo ancora più efficace alle necessità locali, che si intensificano soprattutto nei periodi di maggiore attività turistica. Siamo convinti che un servizio bancario accessibile sia fondamentale per favorire il benessere delle famiglie e delle imprese, soprattutto in un contesto come quello di un paese di montagna, dove la distanza dai centri urbani spesso rende più difficile l’accesso ai servizi essenziali,” hanno spiegato il presidente della BCC Valdostana, Davide Adolfo Ferré (a sn), e il Direttore generale, Fabio Bolzoni (a ds nella foto).

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sostegno alla comunità e al tessuto economico di Cogne. Già nel corso del 2024, la banca aveva attivato diverse misure a favore delle famiglie e delle piccole imprese locali, e quest’anno ha continuato a rafforzare la propria presenza anche attraverso il patrocinio della Coppa del Mondo di Sci Nordico 2025, evento che si svolgerà proprio a Cogne, consolidando ulteriormente il suo ruolo di partner strategico per la promozione e lo sviluppo del territorio.

“Questo intervento non è solo una risposta alle esigenze di servizio, ma una manifestazione concreta del nostro impegno per una banca che privilegia la relazione umana e la vicinanza alle comunità locali,” hanno aggiunto Ferré e Bolzoni. In un’epoca in cui la desertificazione bancaria minaccia molte zone montane, l’azione della BCC Valdostana si distingue come un esempio di valorizzazione del territorio e di sostegno alle persone, con l’obiettivo di garantire un futuro più stabile e prospero per Cogne e le sue attività economiche.