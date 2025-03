Presentato il nuovo CCNL Turismo Federalberghi ai delegati del Comitato Direttivo Adava

L'incontro ha visto una partecipazione significativa, sia in presenza che da remoto, di delegati provenienti da tutta la regione, nonché di rappresentanti delle principali categorie del settore turistico.

Il seminario, ospitato nella sede di Adava, è stato aperto dal Presidente dell’associazione, Luigi Fosson, che ha dato il benvenuto ai partecipanti sottolineando l’importanza dell’evento per un settore in continua evoluzione. Successivamente, sono intervenuti il dott. Angelo Candido, Capo Servizio Sindacale di Federalberghi, e il dott. Andrea Serra, Responsabile tecnico dell’area lavoro di Federalberghi, che hanno fornito un’analisi approfondita delle principali novità contenute nel nuovo CCNL.

Nel corso della presentazione, sono stati esaminati i temi cruciali per il futuro del settore turistico-ricettivo, con particolare attenzione alla nuova classificazione del personale, una novità significativa che riflette le mutate esigenze del comparto. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda le politiche per l’attrazione e il mantenimento della manodopera, tema particolarmente sensibile in un settore che sta affrontando una grave carenza di forza lavoro. Le nuove disposizioni mirano a rendere il settore più competitivo e attrattivo per i lavoratori, con misure che includono la revisione dei contratti a termine e l’introduzione di iniziative di welfare.

Un altro punto centrale dell’incontro è stato l’approfondimento sul welfare aziendale, in particolare sul tema dell’assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settore turistico, che sarà garantita tramite il fondo FAST. Questa misura è stata presentata come una risposta concreta alle necessità di miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore, che ha bisogno di rinnovare la sua offerta per rispondere meglio alle esigenze dei collaboratori.

Nel corso dei lavori, sono stati numerosi gli interventi dei partecipanti, i quali hanno manifestato interesse e preoccupazione circa l’applicabilità delle nuove disposizioni e l’impatto che queste potrebbero avere sulle imprese locali. La gestione delle risorse umane è stata infatti riconosciuta come uno degli elementi chiave per il successo delle imprese turistiche, e la presenza di strumenti come il nuovo CCNL è stata vista come un passo nella giusta direzione.

Il Presidente Fosson, in chiusura dell'incontro, ha voluto fare un bilancio delle principali sfide che il settore si trova ad affrontare, a partire dalla carenza di personale qualificato. “La carenza di forza lavoro è una delle principali sfide che affrontano le nostre imprese turistiche. Dobbiamo intensificare gli sforzi per rendere il nostro settore più attrattivo, attraverso iniziative che contribuiscano a migliorare ulteriormente il benessere lavorativo dei nostri collaboratori”, ha dichiarato. Fosson ha poi rimarcato la necessità di continuare a lavorare in sinergia con l’amministrazione regionale e con le altre parti sociali per incentivare l’occupazione e supportare il settore.

L’incontro si è concluso con un impegno condiviso a monitorare l’efficacia delle misure introdotte dal nuovo CCNL e a perseguire iniziative che possano rendere il settore turistico della Valle d’Aosta più sostenibile e competitivo, cercando di rispondere alle sfide di un mercato sempre più globalizzato. Il dialogo tra istituzioni, associazioni e imprese del settore continuerà, con l’obiettivo di promuovere un ambiente di lavoro migliore e più attrattivo per tutti.