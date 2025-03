Sono di moda i diffusori di Compagnia delle Indie

L’acquisizione del brand Compagnia delle Indie fortemente voluto dal gruppo veneto Myluna, ha portato nel breve arco di un anno e mezzo, al ritorno al successo di questo marchio che da sempre richiama scenari onirici del metaverso e mondi profumati tanto da aver portato ad un boom di richieste (e non solo in Italia) da parte degli appassionati di questo brand e di una nuova clientela che ne ha compreso lo sforzo effettuato per renderlo prodotto di qualità, dandogli un ventaglio di prodotti in chiave contemporanea, tra i quali i diffusori per ambiente che, oggi, sono un grandissimo punto di forza di Compagnia delle Indie. In eleganti bottiglie di vetro artigianale da 1 litro sono disponibili in 4 fragranze (mughetto e muschi bianchi, orchidea e legni di cedro, peonia e ambra, arancia e cuoio). “Abbiamo voluto ridare ivta a un simbolo del Made in Italy”, dice Pino Callipari, Ceo di Myluna, “ereditandone il bagaglio evocativo legato all’esplorazione e al fascino dell’esotico, reinterpretandolo però in chiave moderna. Oggi Compagnia delle Indie rappresenta già il 30% del nostro giro d’affari e fa buona compagnia a Lady Venezia, l’affermatissimo nostro brand che esprime tutto il fascino del Made in Italy e la bellezza di Venezia”.