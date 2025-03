Almanach de lundi 10 mars saintAttale abbé

Sancte Ioseph,

Sponse Mariae Virginis,

Pater putative Iesu,

ora pro me!

Lo so che soffri molto, ma non sono forse questi i gioielli dello Sposo? (san Pio da Pietrelcina)

TEMPO DI QUARESIMA: La Quaresima è un tempo di preparazione spirituale per la Pasqua, un cammino di penitenza e rinnovamento in cui i cattolici sono chiamati a vivere con maggiore intensità la preghiera, la riflessione e l’amore verso il prossimo. In questo periodo di 40 giorni, la Chiesa invita a seguire l’esempio di Gesù nel deserto, praticando il digiuno, la carità e la preghiera per avvicinarsi di più a Dio.

Precetti per i Cattolici durante la Quaresima:

Preghiera: Aumentare il tempo dedicato alla preghiera personale e comunitaria, partecipando alla Messa e riflettendo sulla Parola di Dio.

Digiunare il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo. Astenersi dalla carne ogni venerdì di Quaresima. Elemosina: Impegnarsi in atti di carità, offrendo aiuto ai bisognosi e mettendo in pratica l’amore verso il prossimo.

La Chiesa celebra Sant' Attala Abate di Bobbio

Nato in Borgogna da una nobile famiglia, dopo un'educazione raffinata presso il vescovo di Gap, fuggì per abbracciare una vita monastica più rigida, trovando la sua vocazione a Luxeuil sotto la guida di San Colombano. In seguito all'esilio di Colombano dalla Francia, Attala lo seguì in Lombardia, contribuendo alla fondazione del monastero di Bobbio e diventandone abate dopo la morte del santo. Uomo di grande fervore e carità, Attala guidò la comunità con fermezza e saggezza, combattendo l'arianesimo e accogliendo con amore i poveri e i pellegrini. In punto di morte, ebbe una visione del paradiso e morì nel 627, venendo sepolto accanto a San Colombano.

Il sole sorge alle ore 6,54 e tramonta alle ore 18,28

“Politica senza visione di futuro è come un albero senza radici, incapace di crescere e dare frutti per le generazioni a venire.” (Papa Francesco)

La frase del Papa sottolinea l'importanza di una politica radicata nei valori e nella visione di lungo termine. Senza una direzione chiara e una responsabilità verso le future generazioni, le scelte politiche rischiano di perdere il loro valore e impatto.