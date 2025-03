Con "Happy Hour Finanziario" alla scoperta del bilancio pubblico

L'incontro si terrà mercoledì 12 marzo alle ore 17:30 presso la Sala Conferenze della BCC Valdostana, in Viale Giuseppe Garibaldi 3. Un’occasione per sfatare falsi miti e acquisire maggiore consapevolezza sui meccanismi che regolano il bilancio pubblico locale. "Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per avvicinare i giovani al mondo della finanza in modo informale ma altamente formativo – dichiara Enrico Di Francesco, Presidente della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana – Mi auguro una grande partecipazione e che ogni incontro sia un momento di crescita, confronto e ispirazione".

Un evento formativo e conviviale

L'iniziativa è rivolta in particolare agli studenti delle scuole superiori, che potranno ottenere un attestato di partecipazione valido per il riconoscimento di crediti scolastici. L’obiettivo è sensibilizzare soprattutto i giovani sull’importanza della gestione finanziaria pubblica, fornendo strumenti utili per comprendere le dinamiche economiche della propria comunità.

Al termine della conferenza, il dibattito proseguirà in un ambiente più informale presso il Bar Société en Ville, dove verrà offerto un aperitivo per approfondire in maniera conviviale le tematiche affrontate.

L'evento è sostenuto dalla LILT Valle d’Aosta e da Urban Card.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Gli interessati possono iscriversi scrivendo all’indirizzo email consultagiovanisocibccv@gmail.com o contattando il numero +39 327 122 0909.