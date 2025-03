Giubileo del Volontariato, a Roma oltre 25 mila fedeli da cento Paesi del mondo

Sono circa 25 mila i pellegrini, provenienti da oltre 100 Paesi del mondo, che sabato 8 e domenica 9 marzo si ritroveranno a Roma per partecipare al quinto dei grandi eventi giubilari, quello dedicato al mondo del Volontariato. Tra questi, per citarne solo i più rappresentati, quasi 15 mila volontari provengono dall’Italia, con 5 mila presenze dai gruppi delle Misericordie, 4 mila da Protezione Civile e 800 da Caritas italiana. In 124 arriveranno dalla Spagna, 123 dagli Stati Uniti, 85 dal Brasile, poi gruppi numerosi saranno presenti anche dalla Polonia, dall’Argentina, dal Messico, dalla Colombia, e ci saranno anche rappresentanze provenienti da Paesi come Australia, Cile, Ecuador, India.

Dialoghi, incontri, iniziative

Sabato 8 marzo, i pellegrini, che rappresenteranno a Roma moltissime associazioni, gruppi, Onlus, organizzazioni di volontariato da tutto il mondo, avranno l’occasione di vivere, tra le 8 e le 17, il loro pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica di San Pietro e la possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari. Dalle 15 alle 18, si terranno i “Dialoghi con la città”, incontri di carattere culturale, artistico e spirituale, in varie piazze di Roma. A piazza Risorgimento, la fondazione Focsiv proporrà attività di sensibilizzazione sul volontariato e animerà la piazza, con i propri volontari, coinvolgendo grandi e piccoli. Anche il Movimento per la Vita, nell’area del Lungotevere Vaticano (altezza Ponte Vittorio Emanuele II/ San Pio X), farà conoscere le proprie iniziative, proporrà attività di animazione per bambini e coinvolgerà i presenti con le testimonianze di alcune mamme. All’interno della Basilica di San Salvatore in Lauro, la Protezione Civile farà conoscere il servizio che svolge nelle città italiane, e le Misericordie, all’esterno della medesima Basilica, offriranno prestazioni di prevenzione sanitaria. In piazza della Chiesa nuova, sarà presente Shelterbox Italia Onlus, che allestirà nell’area una tenda, simbolo delle loro attività nel mondo, all’interno della quale offriranno materiale informativo. A piazza Sant’Ignazio, i volontari dell’Aps Il Sorriso sensibilizzeranno i visitatori sui progetti che l’associazione svolge, coinvolgendo con l’animazione anche i bambini. Infine i volontari dell’IAD Bambini Ancora intratterranno i più piccoli con laboratori artistici e palloncini, e coinvolgeranno i genitori con tavole rotonde sulle loro tematiche.

La Messa con il cardinale Czerny

Domenica 9 marzo, invece, alle 10.30, il crdinale Michael Czerny S.I., prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, presiederà la celebrazione eucaristica in piazza San Pietro, e leggerà l’omelia che il Papa aveva pensato per questo evento.