L’8 marzo non è una festa, ma la Giornata internazionale della donna: una data nata dalla lotta per l'emancipazione e i diritti, che oggi più che mai dobbiamo rivendicare con forza.

Viviamo in un'epoca di reazione feroce contro ogni passo avanti della società. Chi ha sempre avuto il potere si sente minacciato e, non sapendo più come fermare il cambiamento, lo ridicolizza, lo aggredisce, cercando di nascondere il vuoto di idee e proposte. Per questo nel mondo reale le discriminazioni, la violenza e la cultura patriarcale restano intatti.

Lo vediamo ovunque: in Italia, in Spagna, negli Stati Uniti, in Argentina. E purtroppo lo vediamo anche in Valle d'Aosta, dove il divario nelle retribuzioni e nei ruoli apicali tra uomini e donne rimane importante, dove i livelli di turnover e le percentuali di lavoro a tempo parziale sono più elevati per la componente femminile, dove registriamo un aumento dei casi di violenza di genere e raggiungiamo i minimi storici nella rappresentanza politica in Consiglio e Giunta regionale.

Notizia di ieri la sonora bocciatura arrivata all'unanimità in V Commissione consigliare della proposta di legge contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Insomma, una Valle d'Aosta di cui non andare particolarmente fieri.

Ma noi continueremo a lottare. Perché l'8 marzo non è una data sul calendario: è la nostra battaglia quotidiana.