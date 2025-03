Plenitude e Associazioni Consumatori contro il caro energia

In un contesto di crescente preoccupazione per l’aumento delle tariffe energetiche, il governo italiano e le principali aziende del settore, tra cui Plenitude, hanno avviato un'iniziativa a sostegno dei consumatori più vulnerabili, che si trovano in difficoltà a fronteggiare il rincaro dei costi di energia elettrica e gas. La proposta, che entrerà in vigore a partire da marzo 2025, prevede una serie di misure a tutela dei clienti residenziali e delle microimprese, in particolare per quelli che potrebbero essere colpiti in modo più duro da questi aumenti.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dalle Associazioni dei Consumatori aderenti al CNCU, si propone di alleviare l’impatto delle bollette attraverso una rateizzazione agevolata. Tra i principali vantaggi, vi è l’azzeramento di interessi e spese accessorie, nonché la possibilità di scegliere una durata personalizzata del piano di rateizzazione, che dipende dall'importo delle fatture da saldare. In sostanza, i consumatori potranno beneficiare di un piano che permette di pagare il dovuto senza gravose penalità aggiuntive.

Le condizioni dell’iniziativa variano in base all’importo delle fatture, con un sistema che prevede un'acconto in percentuale e una durata della rateizzazione che si allunga all’aumentare dell'importo. Per le fatture fino a 500 euro, la durata è fissata a 10 mesi, con il 50% del totale da versare come prima rata. Per gli importi tra i 500 e i 1000 euro, la rateizzazione si estende ancora per 10 mesi, con un acconto del 30%. Le fatture superiori ai 1000 euro avranno una durata massima di 18 mesi, con rate costanti per tutta la durata del piano. Il termine di ogni piano è comunque variabile, in quanto il cliente ha la facoltà di chiedere una durata minore, qualora lo desideri.

La rateizzazione potrà essere attivata in qualsiasi momento, senza limitazioni, sia prima che dopo la scadenza della bolletta, e sarà disponibile attraverso tutti i canali di contatto con l’azienda, incluso il servizio Filogiallo. La modalità flessibile della proposta consente di adattarsi alle diverse esigenze dei consumatori, che possono richiedere soluzioni personalizzate per la propria situazione.

In ambito condominiale, è stata prevista una continuità con quanto già in essere, garantendo soluzioni ad hoc per le necessità di questi specifici gruppi di clienti. Inoltre, per coloro che hanno già attivato un pagamento domiciliare, sarà possibile beneficiare dell’iniziativa previa revoca della disposizione di pagamento presso la banca, seguendo le modalità già stabilite per queste casistiche.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro di un impegno più ampio, volto a proteggere i consumatori dalle politiche governative che, seppur necessarie per la sostenibilità del settore energetico, spesso comportano un notevole aggravio sui bilanci delle famiglie italiane. La possibilità di rateizzare le bollette con termini agevolati, senza interessi e spese aggiuntive, rappresenta un passo importante nella tutela dei diritti dei consumatori e nella ricerca di soluzioni che possano ridurre l’impatto di questi aumenti su chi già si trova in difficoltà economica. Plenitude e le Associazioni dei Consumatori continuano a monitorare la situazione, impegnandosi a garantire che le condizioni proposte siano sempre favorevoli per il benessere dei cittadini.

Plenitude è una società italiana operante nel settore dell'energia, facente parte del gruppo Eni, uno dei maggiori player mondiali nell'ambito dell'energia. Plenitude si occupa principalmente della fornitura di energia elettrica e gas, con un focus particolare su soluzioni sostenibili e rinnovabili. La missione dell'azienda è quella di promuovere la transizione energetica, offrendo ai propri clienti prodotti e servizi che favoriscono l’adozione di energie pulite e l’efficienza energetica. Plenitude si distingue anche per il suo impegno verso la tutela dell’ambiente, integrando nelle proprie offerte soluzioni che puntano a ridurre l'impatto ecologico.

Inoltre, l'azienda si è sempre più orientata verso la promozione di un consumo energetico responsabile, cercando di sensibilizzare i propri clienti su temi come la sostenibilità e la gestione consapevole dell'energia. Con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di mercato, Plenitude offre anche piani tariffari flessibili e iniziative per supportare i consumatori, specialmente in periodi di difficoltà come quello attuale, legato all'aumento dei costi energetici.