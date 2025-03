A Porossan in fiamme canna fumaria

Spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco di Aosta nel tardo pomeriggio in frazione Porossan, dove un incendio ha interessato un camino, creando una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza degli abitanti di un’abitazione. L’allarme è stato lanciato quando le fiamme sono state notate nella canna fumaria, provocando una rapida mobilitazione delle forze di soccorso.

La zona, conosciuta per la sua tranquillità e la bellezza dei suoi paesaggi montani, è stata improvvisamente scossa dalla presenza dei Vigili del Fuoco, che si sono immediatamente adoperati per circoscrivere l’incendio e prevenire danni maggiori. L’incendio, fortunatamente, si è sviluppato in modo contenuto grazie alla prontezza dell’intervento e all’efficacia delle attrezzature utilizzate dai pompieri, che sono riusciti a spegnere rapidamente le fiamme e a evitare che queste si estendessero all’interno della casa.

Gli occupanti dell’abitazione, una famiglia residente da tempo nella frazione, sono stati prontamente evacuati in sicurezza. Nonostante l’impatto iniziale dell'incendio, fortunatamente nessuno ha subito danni fisici e le persone coinvolte sono state assistite sul posto. Secondo le prime informazioni, l’incendio ha riguardato solo la parte superiore della canna fumaria, senza compromettere la struttura della casa né causare danni gravi.

Le operazioni di spegnimento sono state intense, e i Vigili del Fuoco hanno continuato a monitorare la situazione con attenzione. Una volta domate le fiamme principali, è stato avviato un ulteriore intervento di bonifica per eliminare ogni possibile residuo di calore che potesse riaccendere l’incendio. Questo lavoro di messa in sicurezza è stato fondamentale per garantire che il rischio fosse completamente scongiurato, evitando qualsiasi possibilità di ripresa delle fiamme nelle ore successive.

L’incidente ha suscitato una certa preoccupazione tra i residenti della zona, ma la tempestività dell’intervento ha contribuito a mantenere la calma. Il lavoro dei Vigili del Fuoco è stato molto apprezzato dalla comunità locale, che ha potuto vedere da vicino l’efficacia e la rapidità di una squadra che, anche in situazioni di emergenza, ha saputo gestire con grande competenza un pericolo potenzialmente devastante.

L’incendio, probabilmente causato da un accumulo di fuliggine nella canna fumaria, è un richiamo per tutti i proprietari di case con camini a prendere precauzioni periodiche per la manutenzione e la pulizia delle canne fumarie, al fine di prevenire situazioni simili. Nonostante l’accaduto, la situazione è ora sotto controllo, e i Vigili del Fuoco di Aosta continueranno a monitorare la zona per garantirne la sicurezza totale.