DICHIARAZIONE DEL CARD. ROBERTO REPOLEdichiarazione del Cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino, esprime un affetto e una vicinanza profondi non solo verso Papa Francesco, ma anche verso l’intera missione che il Papa ha portato avanti nel corso de

"La Chiesa torinese sta pregando per la salute del Papa insieme ai cristiani di tutto il mondo e con sentimento di grande affetto, credo condiviso da tutti gli uomini del pianeta. Francesco ha dato voce alla bellezza del Vangelo, ha portato il messaggio della Misericordia e oggi il mondo ne ha tanto bisogno, gli vuole bene per questo, riconosce nel Papa un riferimento fondamentale negli equilibri internazionali. Giunge a Papa Francesco da Torino e dal Piemonte, la terra della sua famiglia, il più grande sostegno in queste ore di prova”. Ha detto il Cardinale Roberto Repole.

La dichiarazione del Cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino, esprime un affetto e una vicinanza profondi non solo verso Papa Francesco, ma anche verso l’intera missione che il Papa ha portato avanti nel corso del suo pontificato. In un momento di grande prova per la salute del Santo Padre, le parole di Repole risuonano come un abbraccio collettivo non solo della Chiesa torinese, ma di tanti credenti e non, che riconoscono in Papa Francesco una guida di grande umanità e compassione.

Il riferimento alla bellezza del Vangelo e al messaggio di Misericordia è particolarmente significativo, poiché richiama i temi centrali del pontificato di Francesco, che ha saputo rendere il Vangelo attuale, incarnato nelle sfide quotidiane dell’umanità. La crisi sanitaria globale e le sfide politiche ed economiche richiedono più che mai un messaggio di speranza, compassione e solidarietà, che Papa Francesco ha instillato con coraggio in tutto il mondo.

In questo momento delicato, il sostegno che giunge da Torino, la città che ha dato tanto alla sua famiglia, sottolinea un legame profondo con le radici piemontesi del Papa, ma soprattutto con un’umanità universale che si riconosce nel suo esempio di servizio e cura per i più fragili.

Le parole dell’Arcivescovo ci invitano a riflettere sul valore della solidarietà globale, sul ruolo fondamentale delle figure morali come Papa Francesco in un contesto internazionale segnato da conflitti e divisioni. È proprio in questi momenti di difficoltà che il supporto delle comunità locali e globali diventa ancora più significativo, offrendo un segno di speranza che travalica i confini geograficamente e culturalmente definiti.