Smau Valle d’Aosta: la prima edizione alla Pépinière d’Entreprises di Aosta

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che martedì prossimo 25 febbraio, a partire dalle ore 10, la Pépinière d'Entreprises di Aosta ospiterà la prima edizione di SMAU Valle d'Aosta.

L'evento, promosso dall’Assessorato allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, rappresenta un'importante tappa del roadshow SMAU, punto di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione.

“La tappa di SMAU in Valle d’Aosta - sottolinea l’Assessore Luigi Bertschy - si inserisce nella programmazione di lungo periodo che ha visto l’assessorato allo sviluppo economico da un lato sostenere la partecipazione delle nostre start up ai meeting di Milano, Londra, Parigi e quest’anno a Stoccolma, e dall’altro a far crescere sul piano locale l’attenzione sulla ricerca&sviluppo e sull’innovazione. Numerosi infatti sono i progetti proposti a favore delle imprese, tra cui il recente bando sulla transizione ecologica, e le iniziative di internazionalizzazione e gli investimenti innovativi finanziati attraverso le leggi regionali di settore.”

Realizzato in collaborazione con SMAU, l’evento rappresenta un’opportunità unica per mettere in connessione imprese, startup, soggetti intermedi e attori della pubblica amministrazione, creando un ecosistema fertile per la condivisione di esperienze di innovazione e favorire la creazione di nuove partnership.

Durante l’evento saranno trattati temi di rilevante interesse come l’Open Innovation, la Transizione Energetica e l’Innovazione al servizio della Montagna. Un’opportunità per scoprire le novità che stanno trasformando il panorama tecnologico e industriale del territorio.

Saranno organizzati due Tavoli di lavoro, progettati per facilitare la condivisione di esperienze tra domanda e offerta di innovazione, momenti di Live show trasmessi anche in diretta streaming sui canali Smau e verranno consegnati i Premi Innovazione SMAU, riconoscimenti che celebrano le realtà che si distinguono per la realizzazione di progetti innovativi in Valle d'Aosta.

Per partecipare all’evento è possibile iscriversi al seguente link: https://www.smau.it/valle-daosta/

PROGRAMMA