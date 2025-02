Preghiera per Papa Francesco nelle Diocesi d'Italia. In tutto il mondo

Anche la Diocesi di Trento si unisce alla preghiera per Papa Francesco. L'Arcivescovo, Monsignor Lauro, invita la comunità diocesana a “pregare con affetto filiale per la salute del Papa , affinché trovi la forza per superare questo momento delicato e possa presto riprendere pienamente il suo amorevole servizio alla Chiesa universale”.



“La Chiesa di Verona si unisce nella preghiera e nell'augurio di pronta guarigione per Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite in corso. Facciamo il nostro l'invito costante del Santo Padre a pregare per lui e le parole del vescovo Domenico Pompili al termine della visita del papa a Verona lo scorso 18 maggio: “Caro Papa Francesco, Le assicuriamo la nostra preghiera in favore della sua vita donata, dei suoi progetti incessanti, della sua missione infaticabile””. Così il sito della Diocesi veronese.



Ma la preghiera dall'Italia si spinge al di là del mare per raggiungere Santiago del Cile che ha previsto per giovedì 20 febbraio (alle ore 19 locali) la recita del Rosario, presieduta dal Cardinale Fernando Chomali, Arcivescovo di Santiago, per la salute del Papa. E anche la “madre Patria” Argentina si accoda alle tante manifestazioni di preghiera e vicinanza al Pontefice: i Vescovi, in una nota, esortano tutte le comunità a unirsi per pregare per la salute del Papa, chiedendo al Signore di concedergli “una risposta pronta”.



A queste espressioni di affetto, si aggiungono poi quelle dell'Arcivescovo di Managua, in Nicaragua, che prega assieme alla sua comunità per supportare la salute del Pontefice. Anche il Belgio prega affinché il Signore conceda al Papa “la grazia della guarigione, le cure e la convalescenza necessarie per continuare la sua missione di Pastore della Chiesa universale, affinché anch'egli possa essere pellegrino di speranza per guidare la Chiesa in questi tempi in cui la fiducia è messa alla prova”. E, infine, sulla homepage della Conferenza episcopale degli Stati Uniti viene una proposta preghiera per Papa Francesco.