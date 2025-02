Travail & qualité

La questione della carenza di lavoratori qualificati nel nostro paese non è una novità. Confcommercio lancia da tempo l’allarme: nei settori del commercio, della ristorazione e dell’industria alberghiera si stima che nel 2025 mancheranno ben 260mila professionisti, un vuoto che rischia di rallentare la crescita economica del Paese. Tuttavia, il problema non è solo la carenza di lavoratori, ma anche e soprattutto come vengono trattati coloro che già operano in questi settori.

In questo contesto, la Regione ha lanciato l’Alleanza per il Lavoro di Qualità, un’iniziativa che punta a restituire dignità e rispetto alla parola “lavoro”. Un passo importante per cambiare la narrativa sul mondo del lavoro, che deve andare oltre la mera ricerca di nuove risorse umane e affrontare le sfide del trattamento e delle condizioni di chi già contribuisce attivamente. Perché se i giovani sono cambiati, e le loro aspettative si sono evolute, anche il modo di fare impresa deve adeguarsi. Un atteggiamento nuovo è necessario, ma non basta semplicemente continuare a chiedere manodopera qualificata: è fondamentale cambiare l’approccio, ripensare il modo in cui i lavoratori vengono trattati e coinvolti nel processo produttivo.

Il vice presidente della Giunta, Luigi Bertschy, ha sottolineato come la Regione stia lavorando per fare in modo che la qualità del lavoro non sia solo un’etichetta, ma una realtà concreta che riconosca diritti, tutele e retribuzioni dignitose. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di attrarre giovani talenti e rafforzare il legame con il territorio, creando un ambiente in cui le nuove generazioni non solo desiderino lavorare, ma si sentano valorizzate. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, è necessario che anche le imprese facciano la loro parte.

La proposta della Regione va nella direzione di cambiare la logica del "lavoro usa e getta" che ancora troppo spesso prevale nei settori stagionali. I lavoratori non sono risorse da sfruttare temporaneamente per poi abbandonarle senza prospettive, ma sono la forza vitale di un’economia che, se vuole sopravvivere, deve saperli valorizzare e trattare con dignità. Questo implica un cambiamento anche nelle politiche salariali, in cui il tema della retribuzione equa diventa centrale. I salari troppo bassi e le condizioni di lavoro stressanti non sono la risposta alla carenza di personale, anzi, rischiano di peggiorare la situazione, rendendo insostenibile il mercato del lavoro.

Se i settori coinvolti non cambieranno modalità di ingaggio e atteggiamenti verso i lavoratori, continueranno a trovarsi di fronte a un “buco” che non riusciranno a colmare. In questo scenario, l’iniziativa della Regione, supportata dal vice presidente Bertschy, risponde alla necessità di una trasformazione radicale che veda nella qualità del lavoro un obiettivo fondamentale. La strada intrapresa promette effetti positivi, ma dipenderà da come le aziende sapranno rispondere a questa sfida.

L’obiettivo di un lavoro che rispetti le persone e che valorizzi il loro impegno va ben oltre la carenza di personale, deve essere un impegno comune di tutti. Perché, come si sta dimostrando con le iniziative messe in campo, il cambiamento non è solo una necessità, è una possibilità concreta per migliorare la qualità della vita dei lavoratori e per assicurare al nostro Paese una crescita economica sostenibile e duratura.

Lavoro & quaità

La question de la pénurie de travailleurs qualifiés dans notre pays n'est pas une nouveauté. Confcommercio tire depuis un certain temps la sonnette d'alarme : dans les secteurs du commerce, de la restauration et de l'industrie hôtelière, il est estimé qu'en 2025, il manquera pas moins de 260 000 professionnels, un vide qui risque de freiner la croissance économique du pays. Cependant, le problème ne réside pas seulement dans la pénurie de travailleurs, mais aussi et surtout dans la manière dont ceux qui opèrent déjà dans ces secteurs sont traités.

Dans ce contexte, la Région a lancé l'Alliance pour le Travail de Qualité, une initiative visant à redonner dignité et respect au mot "travail". Un pas important pour changer la narration du monde du travail, qui doit aller au-delà de la simple recherche de nouvelles ressources humaines et aborder les défis liés au traitement et aux conditions de ceux qui contribuent déjà activement. Car si les jeunes ont changé, et que leurs attentes ont évolué, la manière de faire des affaires doit également s’adapter. Une nouvelle attitude est nécessaire, mais il ne suffit pas de continuer à demander de la main-d'œuvre qualifiée : il est essentiel de changer l'approche, de repenser la façon dont les travailleurs sont traités et impliqués dans le processus de production.

Le vice-président du gouvernement, Luigi Bertschy, a souligné que la Région travaille pour faire en sorte que la qualité du travail ne soit pas seulement une étiquette, mais une réalité concrète qui reconnaît les droits, les protections et des rémunérations dignes. Une initiative visant à attirer les jeunes talents et à renforcer le lien avec le territoire, créant un environnement où les nouvelles générations ne se contentent pas de vouloir travailler, mais se sentent valorisées. Cependant, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que les entreprises fassent aussi leur part.

La proposition de la Région va dans le sens de changer la logique du "travail jetable", qui prédomine encore trop souvent dans les secteurs saisonniers. Les travailleurs ne sont pas des ressources à exploiter temporairement pour ensuite être abandonnés sans perspectives, mais ils sont la force vitale d’une économie qui, pour survivre, doit savoir les valoriser et les traiter avec dignité. Cela implique également un changement dans les politiques salariales, où la question de la rémunération équitable devient centrale. Des salaires trop bas et des conditions de travail stressantes ne sont pas la réponse à la pénurie de personnel, au contraire, ils risquent d’aggraver la situation, rendant le marché du travail insoutenable.

Si les secteurs concernés ne changent pas leurs modes d'engagement et leurs attitudes envers les travailleurs, ils continueront à se retrouver face à un "vide" qu'ils ne parviendront pas à combler. Dans ce contexte, l'initiative de la Région, soutenue par le vice-président Bertschy, répond à la nécessité d'une transformation radicale qui voit dans la qualité du travail un objectif fondamental. La voie entreprise promet des effets positifs, mais cela dépendra de la manière dont les entreprises répondront à ce défi.

L’objectif d'un travail qui respecte les personnes et qui valorise leur engagement va bien au-delà de la simple pénurie de main-d'œuvre, il doit être un engagement commun de tous. Car, comme le montrent les initiatives mises en place, le changement n'est pas seulement une nécessité, c'est une opportunité concrète pour améliorer la qualité de vie des travailleurs et assurer à notre pays une croissance économique durable et pérenne.