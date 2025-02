Per le aziende ultimi giorni iscrizione a Maison Loisir

La Chambre valdôtaine, in collaborazione con Unioncamere Piemonte e l’Assessorato Sviluppo Economico della Regione Valle d’Aosta, offre alle imprese valdostane un’opportunità unica per crescere e farsi conoscere a livello nazionale. Dal 30 aprile al 4 maggio 2025, infatti, la decima edizione di Maison & Loisir 2025, il Salone dell’Abitare, accoglierà le aziende della nostra regione all’Espace Aosta, un evento di grande visibilità e importanza per il settore dell’arredamento e del design.

La partecipazione a questa manifestazione rappresenta una vetrina imperdibile per le imprese valdostane, che avranno la possibilità di esporre i propri prodotti e servizi in un contesto prestigioso, accanto ai migliori operatori del settore. Per supportare questa partecipazione, la Chambre valdôtaine ha previsto un importante incentivo economico, coprendo il 40% dei costi per l’affitto degli spazi espositivi. Grazie a questo aiuto, le aziende potranno usufruire di spazi fino a 24 mq all’interno della fiera e fino a 40 mq all’esterno, rendendo la partecipazione più accessibile e vantaggiosa.

L'iniziativa non solo offre un’opportunità per far crescere la competitività delle imprese valdostane, ma permette anche di dare forma a un’immagine unificata e riconoscibile delle aree espositive della "Valle d’Aosta", creando così una presenza coesa e distintiva all’interno della fiera. Un’opportunità perfetta per le aziende locali di entrare in contatto con potenziali clienti, partner e investitori, ampliando il proprio raggio d'azione e rafforzando la propria posizione nel mercato.

Le imprese interessate a partecipare devono inviare la loro domanda entro il 16 febbraio 2025. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo, quindi è importante non perdere tempo per approfittare di questa fantastica opportunità.

Maison & Loisir 2025 rappresenta una piattaforma ideale per l’innovazione e il networking, ed è la location perfetta dove mostrare il meglio delle imprese valdostane. Non perdere l’occasione di dare visibilità alla tua attività e contribuire a rafforzare la presenza della Valle d’Aosta in uno degli eventi più rilevanti del settore dell’abitare.