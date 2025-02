Pénurie de travailleurs

Carenza di lavoratori

Confcommercio lancia un allarme: "Mancano 260mila lavoratori nel terziario". Secondo l'associazione, il commercio, la ristorazione e l’industria alberghiera si troveranno, nel 2025, a dover affrontare una grave carenza di personale qualificato, con un impatto diretto sulla crescita economica del Paese. Una dichiarazione che richiama l’attenzione sulla situazione che sta vivendo il settore, ma che, al contempo, elude alcune verità scomode che non possono essere ignorate.

C’è un vuoto, certo, ma non è solo di lavoratori. Il primo silenzio assordante di Confcommercio è sulla politica migratoria del governo Meloni-Salvini, che ha scelto di adottare un approccio sempre più restrittivo nei confronti dei migranti. Nonostante il bisogno urgente di manodopera nei settori citati, l’Italia sta rifiutando di accogliere chi potrebbe colmare in parte questa lacuna. La retorica della "sovranità" e "dell’emergenza" ha prevalso, e ora le imprese che chiedono lavoratori si trovano di fronte a un paradosso: da un lato, un mercato del lavoro che ha bisogno di risorse, dall’altro, una politica che respinge quelle stesse risorse, preferendo ignorare la realtà drammatica che si sviluppa in mare. Migranti che non arrivano, ma anzi, vengono lasciati morire senza nemmeno essere considerati una risorsa. E Confcommercio non alza la voce contro una politica che, invece di risolvere il problema, lo amplifica.

Poi ci sono le condizioni di lavoro, che Confcommercio preferisce dimenticare. Parliamo di stipendi da fame, orari di lavoro ultra-lunghi e una pressione costante sulle spalle di chi lavora in questi settori, soprattutto nei periodi stagionali. Se è vero che mancano lavoratori qualificati, non è altrettanto vero che si stia facendo abbastanza per migliorare le condizioni economiche e sociali di chi è già impiegato. Invece di concentrarsi solo sulla formazione, sarebbe opportuno che Confcommercio sollevasse il tema degli stipendi troppo bassi per una fetta di lavoratori che si fa il "mazzo" ogni giorno senza ricevere in cambio un adeguato riconoscimento economico. La soluzione non è solo formare più persone, ma anche creare un ambiente di lavoro che incentivi la permanenza dei lavoratori, offrendo loro condizioni più giuste e retribuzioni più dignitose.

E come se non bastasse, c’è la questione dei lavoratori stagionali, i più vulnerabili di tutti. Sono loro che vengono spremuti come limoni durante le stagioni di punta, per poi essere abbandonati a se stessi al termine del contratto. Nessuna prospettiva di crescita, nessuna garanzia di continuità, solo un costante sfruttamento senza tutele adeguate. I lavoratori stagionali sono il motore nascosto di molte delle attività commerciali e turistiche italiane, eppure Confcommercio si guarda bene dal difendere i loro diritti, preferendo concentrarsi solo sull’appello per più lavoratori, senza mai entrare nel merito delle condizioni in cui questi lavoratori sono costretti a operare.

Se Confcommercio vuole davvero risolvere il problema della carenza di manodopera, non può limitarsi a chiedere più formazione o a lamentarsi della carenza di lavoratori qualificati. Deve iniziare a chiedere un miglioramento delle condizioni di lavoro, un aumento dei salari, e un ripensamento delle politiche migratorie che, in nome di una finta "sicurezza", stanno danneggiando il nostro sistema economico. Il governo Meloni-Salvini non ha creato un problema di manodopera, ma ha impedito alle soluzioni di arrivare. E Confcommercio, invece di farsi portavoce di una visione a corto raggio, dovrebbe essere il primo a lanciare un appello forte per una politica più inclusiva, più giusta, che vada oltre le convenienze politiche e che guardi alla realtà del mercato del lavoro.

Pénurie de travailleurs

Confcommercio lance une alerte : "Il manque 260 000 travailleurs dans le secteur tertiaire". Selon l’association, le commerce, la restauration et l'industrie hôtelière se retrouveront en 2025 confrontés à une grave pénurie de main-d'œuvre qualifiée, avec un impact direct sur la croissance économique du pays. Une déclaration qui attire l'attention sur la situation actuelle du secteur, mais qui, en même temps, évite certaines vérités dérangeantes qu'il ne faut pas ignorer.

Il y a un vide, c'est certain, mais il ne s'agit pas seulement de travailleurs. Le premier silence assourdissant de Confcommercio concerne la politique migratoire du gouvernement Meloni-Salvini, qui a choisi d'adopter une approche de plus en plus restrictive envers les migrants. Malgré le besoin urgent de main-d'œuvre dans les secteurs mentionnés, l'Italie refuse d'accueillir ceux qui pourraient en partie combler cette lacune. La rhétorique de la "souveraineté" et de "l'urgence" a prévalu, et maintenant les entreprises qui demandent des travailleurs se retrouvent confrontées à un paradoxe : d'un côté, un marché du travail qui a besoin de ressources, de l'autre, une politique qui rejette ces mêmes ressources, préférant ignorer la réalité dramatique qui se déroule en mer. Les migrants ne parviennent pas, mais sont plutôt laissés à mourir sans même être considérés comme une ressource. Et Confcommercio ne prend pas la parole contre une politique qui, au lieu de résoudre le problème, l’amplifie.

Puis il y a les conditions de travail, que Confcommercio préfère oublier. Nous parlons de salaires de misère, d'horaires de travail excessivement longs et d'une pression constante sur les épaules de ceux qui travaillent dans ces secteurs, surtout pendant les périodes saisonnières. Il est vrai qu'il manque des travailleurs qualifiés, mais il n'est pas moins vrai qu'il n'est pas fait assez pour améliorer les conditions économiques et sociales de ceux qui sont déjà employés. Au lieu de se concentrer uniquement sur la formation, il serait pertinent que Confcommercio soulève la question des salaires trop bas pour une partie des travailleurs qui se donnent "à fond" chaque jour sans recevoir en retour une juste reconnaissance économique. La solution ne consiste pas seulement à former plus de personnes, mais aussi à créer un environnement de travail qui incite les travailleurs à rester, en leur offrant des conditions plus justes et des rémunérations plus dignes.

Et comme si cela ne suffisait pas, il y a la question des travailleurs saisonniers, les plus vulnérables de tous. Ce sont eux qui sont exploités comme des citrons pendant les saisons de pointe, pour ensuite être abandonnés à leur sort à la fin de leur contrat. Aucune perspective de croissance, aucune garantie de continuité, juste une exploitation constante sans protections adéquates. Les travailleurs saisonniers sont le moteur caché de nombreuses activités commerciales et touristiques en Italie, et pourtant, Confcommercio se garde bien de défendre leurs droits, préférant se concentrer uniquement sur l’appel à davantage de travailleurs, sans jamais entrer dans le fond des conditions dans lesquelles ces travailleurs sont contraints d'opérer.

Si Confcommercio veut vraiment résoudre le problème de la pénurie de main-d'œuvre, elle ne peut pas se limiter à demander plus de formation ou à se plaindre du manque de travailleurs qualifiés. Elle doit commencer à demander une amélioration des conditions de travail, une augmentation des salaires, et une révision des politiques migratoires qui, au nom d'une "sécurité" fictive, endommagent notre système économique. Le gouvernement Meloni-Salvini n’a pas créé un problème de main-d'œuvre, il a empêché les solutions d’arriver. Et Confcommercio, au lieu de défendre une vision à court terme, devrait être le premier à lancer un appel fort pour une politique plus inclusive, plus juste, qui aille au-delà des considérations politiques et qui regarde la réalité du marché du travail.