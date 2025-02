ÉVANGILE DE DIMANCHE: ÉDUCATION DU CHRÉTIEN À LA CONFIANCE

Ce cinquième dimanche nous aide à méditer sur la manière dont la vocation prend chair dans les circonstances de notre vie et la puissance transformatrice de la parole de Jésus. Pierre passe du métier de pêcheur du poisson au pécheur d'hommes car tout est possible à Dieu.

Dans cet épisode, Jésus éduque ses disciples à la confiance en sa parole. Ils avaient passé toute la nuit à jeter les filets sans succès. Ils étaient dans une situation de détresse et de tristesse. C'est dans cette situation de misère que l'impossible pour l'homme devient possible pour Dieu. Le choix du titre de notre méditation s'inscrit dans cette décision de Dieu fait chair qui vient à notre secours quand nos forces sont épuisées. Jésus nous éduque à garder confiance en sa parole performative.



1. LA VOCATION NE DÉRACINE PAS L'HOMME.

Après l'échec de Nazareth, la foule au bord du lac de Génésareth fait bon accueil à Jésus. Comme elle le bousculait pour entendre sa parole, Jésus choisit d'enseigner assis dans une barque qui appartient à Pierre. Ce choix de la barque n'est pas gratuit. Son arrière fond est déjà l'Église qui sera confiée au pêcheur du poisson devenu pêcheur des hommes.



La vocation tient toujours compte des conditions existentielles de l'appelé, du "Sitz-im-leben"(situation de vie) de celui qui reçoit la mission. Le prophète Isaïe reçoit sa vocation dans un contexte de liturgie solennelle au temple, car il appartenait à la classe sacerdotale. Saint Paul quant à lui fait l'expérience de la rencontre du Christ ressuscité sur le chemin de Damas. La lumière du Christ l'éblouit et tombe par terre. La force qu'il utilisait pour persécuter les chrétiens sera transformée pour être au service de l'Évangile. Simon Pierre passe du métier de pêcheur du poisson pour devenir le pêcheur des hommes. Il reçoit cette vocation au moment où il fait l'expérience de la stérilité de son métier au lac de Génésareth.



2. LA PAROLE PERFORMATIVE DE JÉSUS

Qu'est-ce qu'une parole performative?

La parole de Jésus réchauffe les coeurs congélés d'indifférence, illumine l'homme perdu sur le chemin de la vie, panse les coeurs brisés et broyés. Cette parole qui réalise tout à coup ce qu'elle exprime dépasse le caractère indicatif et impératif. Elle est performative en tant que vivante, efficace, créatrice de nouveauté. Selon saint Augustin, Jésus étant vrai Dieu et vrai homme, étant le Verbe éternel du Père qui se fait chair dans notre chair, "sa parole, une fois prononcée, ne se perd pas dans le passé, mais demeure immuable (incommutabiliter manens). En lui réside la sagesse et la science capable de diriger et guider toutes les créatures et de déterminer chaque chose en ce lieu, en ce temps pour le bien de l'homme" ( Lettre 102, 11). C'est la raison pour laquelle la foule se dirige vers Jésus, car il enseigne avec autorité.

Cette soif de la parole qui justifie la présence de la foule autour de Jésus montre que "l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur". Sur le plan des émotions, nous pouvons déceler deux formes de réactions. D'une part, la foule est touchée par l'enseignement de Jésus et sont dans l'admiration. D'autre part, il y a un petit groupe de pêcheurs tristes, fatigués, découragés. Il s'agit de Pierre et les fils de Zébédée qui avaient trimé toute la nuit sans rien prendre. Leur angoisse exprime la souffrance de tout père de famille qui n'a rien à donner à sa famille. Ce jour-là, le lac s'est montré sans clémence. Mais Jésus connais nos misères.

Il a pitié de l'humanité sans vin (noces de Cana), sans pain (à Capharnaüm) et sans poisson (Lac de Génésareth). Jésus ne constate pas seulement, il agit. Sa parole performative fait entrer tous les poissons cachés dans l'abîme de la mer pour entrer dans les filets vides de Pierre et des fils de Zébédée.



3. INVITATION À LA CONFIANCE.

Jésus dit à Pierre:"Avance au large, et jetez les filets". Comment Pierre, humainement parlant réagit-il à cet impératif? Attend-t-il un miracle? Pierre jete le filet malgré lui car il ne voit que l'impossibilité d'avoir du poisson quand son habilité et son expertise dans ce métier se sont montrées inefficaces. En effet, le propre du miracle ne se situe pas dans la certitude évidente, mais dans la foi que l'impossible soit possible. Jusque-là, Pierre n'avait pas encore cette foi. Il doute et s'interroge sur la façon dont il va essuyer le double échec, s'il jette encore les filets dans le moment inaproprié de la pêche. Mais Pierre doit décider. Pour jeter les filets, il faut du courage qui ne tient plus compte des résultats de la raison calculatrice. Le miracle dépasse nos prévisions. Il n'est pas un spectacle, mais un signe que Dieu est amour.



La foi en effet, selon Kierkegaard n'est pas absurde, mais un paradoxe. Blaise Pascal dit qu'elle est le saut dans le vide. Pierre doit accepter de sauter dans le vide de la raison de géométrie en se confiant complètement à l'Impossible possibilité de Dieu qui peut changer les lois de la nature pour le bien de l'homme. Si Simon était resté sur la logique de la vérification, il pouvait refuser de prendre le risque et par conséquent, il n'aurait pas eu du poisson.



Le texte dit: "Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer". Le texte continue:"Ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient". Le fond du miracle n'est pas nécessairement la résolution du problème économique de Simon et ses associés. Jésus veut les rendre ses proches collaborateurs qui est une vocation plus sublime que l'art de jeter les filets dans la mer pendant la nuit et sans succès. Devant ce miracle, Jésus se révèle dans sa simplicité comme le buisson ardent où il faut s'approcher avec crainte et tremblement.

Jésus en voyant Pierre saisi de crainte en confessant qu'il est pécheur, transforme le Pêcheur du poisson en Pêcheur d'hommes. Pierre reçoit une nouvelle destination et devient libre de laisser même le poisson et la barque pour suivre celui qui a les paroles de la vie éternelle et qui dispose de toute chose.



4. PRIÈRE DE CONFIANCE

Seigneur Jésus, nous faisons l'expérience de la faillite comme le cas de Pierre, dans notre mission d'évangélisation. Nous jetons en vain les filets et nous ne prenons rien, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Devant la tiédeur de la foi, le relativisme et le nihilisme moral qui gagne le terrain, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Indique-nous le large où il faut avancer dans cette mer de la vie et sur ta parole, nous allons jeter nos filets de ta parole. Ai pitié de nous pauvres pécheurs. Amen.









Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera