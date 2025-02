Giovani Ambasciatori della Legalità: iscrizioni prorogate al 10 febbraio

Sono stati prorogati a lunedì 10 febbraio 2025, alle ore 12, i termini per la partecipazione alla seconda edizione del corso di formazione "Giovani Ambasciatori della Legalità". Promossa dall’Osservatorio regionale antimafia istituito presso il Consiglio Valle e dall'Università della Valle d'Aosta, l'iniziativa si propone di formare i giovani sulla presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso a livello nazionale, internazionale e locale, nonché sulle ricadute economiche, sociali e culturali che tale presenza comporta per il territorio, compreso quello valdostano.

La formazione, della durata complessiva di 30 ore, è destinata a persone laureate o iscritte ad un corso di laurea, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, e si terrà con attività organizzate in presenza nel Nuovo Polo Universitario, in via Monte Vodice ad Aosta, a partire dal 17 febbraio. Saranno approfondite le seguenti macro tematiche: essere ambasciatori; storia delle mafie; mafie attore economico; mafie senza frontiere; mafie tra media e comunicazione; c'è chi dice No; le mafie attraverso le indagini.

Al termine, i partecipanti saranno invitati ad assumere il ruolo di "Giovani Ambasciatori della Legalità" durante incontri rivolti agli studenti delle scuole secondarie della Valle d’Aosta. Coloro che raggiungeranno la frequenza del 75% delle attività previste conseguendo una positiva valutazione del project work finale e che parteciperanno ad almeno un incontro nelle scuole secondarie potranno acquisire 6 Crediti formativi universitari nel settore scientifico disciplinare Econ-01/A - Economia politica.

Per visionare il bando e iscriversi consultare il sito internet dell'UniVdA al link https://www.univda.it/didattica/dipartimento-di-scienze-economiche-e-politiche/offerta-formativa/corso-giovani-ambasciatori-della-legalita/