Almanach de martedì 4 fevrier saint Gilbert

La Chiesa celebra San Gilberto di Limerick Vescovo

Vescovo e santo irlandese del XII secolo, fu un importante esponente del movimento di riforma gregoriana in Irlanda. Nominato legato papale nel 1110, presiedette il sinodo di Rath Breasail, che introdusse il sistema continentale di governo della Chiesa in Irlanda. In base alle decisioni del sinodo, l'intera Irlanda fu divisa in due province ecclesiastiche, con Armagh e Cashel come sedi arcivescovili. Furono inoltre istituite ventisei diocesi e le chiese furono affidate ai vescovi diocesani. Gilberto trascorse gli ultimi anni della sua vita nel consolidamento del nuovo ordine ecclesiastico in Irlanda. Morì nel 1143.

“Il Giubileo è un tempo di grazia e di misericordia, un invito a tornare al cuore della fede, un'opportunità di riconciliazione con Dio e con gli altri.” (Papa Francesco)

Il Giubileo, come lo intende Papa Francesco, è un'occasione che va oltre la dimensione puramente religiosa, offrendo un’opportunità di riflessione e rinnovamento per tutti, credenti e non credenti. È un momento in cui la misericordia, tanto enfatizzata dal Papa, diventa un valore universale che riguarda ogni individuo. La riconciliazione non è solo un concetto teologico, ma una necessità umana: riavvicinarsi agli altri, superare le divisioni, perdonare e chiedere perdono sono aspetti che toccano la vita di ognuno, indipendentemente dalle proprie convinzioni religiose.