Oggi al Santuariio di Maria Immacola da Aosta il primo mercoledì di preghiera Giubilare

Oggi si celebra la Prima Giornata Giubilare nel Santuario di Maria Santissima Immacolata di Aosta, un evento che segna l’inizio di un cammino spirituale che si ripeterà mensilmente per tutto l'Anno Giubilare 2025. Questo appuntamento mensile è pensato per offrire ai fedeli e ai pellegrini non solo un’opportunità di partecipare alle tradizionali celebrazioni religiose, ma anche per vivere un’esperienza di profonda rinnovamento spirituale e di comunità, in linea con le parole di Papa Francesco che invita i credenti a "essere misericordiosi come il Padre" e a sperimentare la gioia di un incontro rinnovato con Dio.

"L'iniziativa – spiega Padre Gregorio, parroco del Santuario – nasce come una risposta all’occasione offerta dall'Anno Giubilare 2025. La nostra parrocchia, che è anche Santuario Diocesano, vuole con questa proposta rendere visibile e tangibile la grazia di questo anno santo, offrendo ai fedeli momenti di preghiera, di riflessione e di incontro, non solo come visitatori della nostra Chiesa Giubilare, ma anche come membri attivi della comunità, in un cammino di speranza e di testimonianza cristiana."

In linea con la visione di Papa Francesco, che ha sottolineato più volte come il Giubileo sia "un tempo di grazia e di misericordia", questa giornata giubilare diventa un’occasione privilegiata per riscoprire il volto misericordioso di Dio, un Dio che sempre perdona e accoglie chi si avvicina a Lui con cuore contrito. Come indicato dal Papa, l’Anno Giubilare è una "porta aperta" per chiunque desideri ricevere il perdono e sperimentare la tenerezza di Dio, e la Prima Giornata Giubilare si fa testimone di questo invito universale.

Durante tutta la giornata, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, i fedeli potranno partecipare all’Adorazione Eucaristica, un momento di silenziosa riflessione e preghiera davanti al Santissimo Sacramento. L'adorazione è un'opportunità unica per mettersi in ascolto di Dio, riflettere sulla propria vita e riconoscere le proprie fragilità e necessità di conversione, in un atto di umiltà e fiducia nella misericordia divina. Nello stesso intervallo di tempo, i padri Oblati di Maria Immacolata saranno a disposizione per celebrare il sacramento della Confessione, un gesto profondo di riconciliazione che permette ai fedeli di purificarsi e di riavvicinarsi al Signore. Questo sacramento, che Papa Francesco ha definito "un incontro di amore e di speranza", è una chiave di accesso alla grazia e un canale di guarigione per chi desidera ritrovare la pace interiore.

Alle ore 18:00, verrà celebrata una Santa Messa per tutti i benefattori del Santuario e della Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata. Questo momento di preghiera collettiva rappresenta un’importante occasione per rendere grazie a Dio per la generosità di tutti coloro che sostengono il Santuario e le opere di evangelizzazione. La Santa Messa sarà un segno di comunità e di unione spirituale, dove si pregherà anche per coloro che, attraverso il loro impegno, contribuiscono a rendere possibile la missione del Santuario.

Inoltre, la Prima Giornata Giubilare offre ai partecipanti la possibilità di lucrare l’indulgenza giubilare, un dono straordinario che il Papa ha voluto offrire a tutti i fedeli in occasione di questo Anno Giubilare. La condizione per ottenere l’indulgenza è quella di attraversare la Porta Santa, un simbolo tangibile della misericordia divina, che in questo caso è rappresentata dalla Porta Santa del Santuario di Maria Santissima Immacolata di Aosta, o da qualsiasi altra Chiesa Giubilare. Questo gesto di fede, se accompagnato dalla preghiera, dalla confessione e dalla partecipazione all'Eucaristia, diventa una via per sperimentare il perdono di Dio e il rinnovamento della propria vita spirituale.

L’indulgenza giubilare non è solo un’opportunità per ottenere il perdono dei peccati, ma anche per accogliere l'invito a vivere una vita più piena di misericordia, seguendo l'esempio di Gesù che ha sempre dimostrato amore incondizionato verso tutti. Papa Francesco ha spesso ricordato che il Giubileo non è un’occasione di "autocelebrazione", ma un invito a "mettersi al servizio degli altri", specialmente dei più poveri e dei più bisognosi. Il vero spirito giubilare, infatti, si concretizza nell’apertura del cuore alla misericordia di Dio e nel desiderio di trasmettere questa misericordia agli altri.

In conclusione, la Prima Giornata Giubilare nel Santuario di Maria Santissima Immacolata di Aosta è un’occasione unica di grazia, di perdono e di comunità. È un'opportunità per ciascuno di noi di riavvicinarsi al Signore, rinnovando il nostro cammino di fede e di speranza, proprio come Papa Francesco ci ha invitato a fare: "Lasciamoci abbracciare dalla misericordia di Dio e diventiamo noi stessi testimoni di questa misericordia nella nostra vita quotidiana".