Nel mese di febbraio 2025 una serie di incontri formativi per i viticoltori e i tecnici del settore

Gli appuntamenti si propongono di approfondire i principi fondamentali per una corretta difesa fitosanitaria, essenziali per ottimizzare la conduzione dei vigneti e migliorare la qualità della produzione vinicola.

Gli incontri, che si terranno alle ore 17, si svolgeranno nelle seguenti date e sedi:

Mercoledì 19 febbraio 2025 - CHAMBAVE - Salone polivalente Lino Colliard (piazza Orsières)

Giovedì 20 febbraio 2025 - DONNAS - Sala polivalente (via Binel 35)

Lunedì 24 febbraio 2025 - LA SALLE - Sala consiglio Maison Gerbollier (via Col Serena 9)

Martedì 25 febbraio 2025 - SAINT-CHRISTOPHE – Salone del Dipartimento di Agricoltura (Rue de la Maladière, 39)

Questi incontri vedranno la partecipazione di esperti del settore vitivinicolo, tra cui la dottoressa Rita Bonfanti, dell’Ufficio Servizi fitosanitari, e i dottori Odoardo Zecca, Michele Vigasio e Giovanni Bosio, che condivideranno le loro competenze in materia di viticoltura, enologia e difesa fitosanitaria. A Donnas, inoltre, sarà presente anche il dottor Bosio, collaboratore del servizio fitosanitario regionale del Piemonte, che approfondirà aspetti specifici legati alla gestione dei vigneti.

L’obiettivo di questi incontri è quello di fornire risposte concrete alle esigenze del settore vitivinicolo valdostano, in particolare dopo l’annata difficile del 2024. Come sottolineato dalla programmazione dell’Assessorato, gli eventi formativi proseguono nella linea tracciata dall'anno precedente, con l'intento di consolidare la collaborazione con l’Institut Agricole Régional e il Consorzio Vini, per garantire la miglior riuscita delle attività formative e contribuire al rafforzamento del settore.

Questi appuntamenti, che si inseriscono in un quadro di iniziative volte a sostenere gli operatori locali, rispondono all’esigenza di aggiornamenti tecnici continui, soprattutto in un momento in cui le problematiche fitosanitarie come la flavescenza dorata e altre fitoplasmosi continuano a preoccupare i viticoltori. A questi temi, l'Assessorato ha dedicato particolare attenzione negli ultimi mesi, avviando tavoli di confronto per affrontare le necessità di un settore in continua evoluzione.

Per maggiori dettagli sul programma e su come partecipare agli incontri, è possibile consultare la locandina ufficiale o contattare i responsabili tramite i numeri e le email indicati. Questo impegno formativo rappresenta un'importante occasione di aggiornamento e crescita per chi opera nel settore vitivinicolo della Valle d'Aosta, contribuendo alla qualità e alla competitività delle produzioni locali.