Giorno della Memoria: il messaggio del Presidente Alberto Bertin

In occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, si unisce alle celebrazioni per «ricordare le vittime della Shoah e per riflettere sull'importanza di preservare i valori fondamentali della dignità umana, della libertà e del rispetto.»

«Il Giorno della Memoria - aggiunge - è un momento per fermarci e riflettere su una delle pagine più buie della storia, ma anche un’occasione per riaffermare il nostro impegno a costruire una società più inclusiva e giusta. La nostra epoca è profondamente segnata da conflitti, con tragedie umanitarie che si stanno consumando in molte parti del mondo: la nostra riflessione su quanto accaduto non è quindi solo un dovere verso il passato, ma uno strumento per prevenire l'odio e la discriminazione.»

E conclude: «La guerra, con tutto il suo carico di dolore e distruzione, ci ricorda il valore inestimabile della pace. Perché è solo con la pace, il rispetto reciproco e la solidarietà che possiamo costruire futuro migliore per tutti.»